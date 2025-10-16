Dalla Serie B alla Nazionale, Juve Stabia: Manniti titolare e capitano al Mondiale U20.

Nel corso della pausa per gli impegni delle nazionali la Serie B ha visto ben 41 giocatori partire per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Erano tre i giocatori della Juve Stabia chiamati dalle rispettive rappresentative giovanili con il rumeno Rares Burnete impegnato con l’Under 21 del proprio paese, mentre Alessio Cacciamani è stato chiamato dall’Under 19 italiana. A loro si aggiunge quel Mattia Mannini impegnato al Mondiale Under 20 con la maglia azzurra.

L’attaccante classe 2004 ha giocato mezz’ora, subentrando a Ioan Vermesan all’ora di gioco, nell’amichevole persa contro la Serbia, mentre ha giocato da titolare, nel ruolo di esterno sinistro d’attacco, nella vittoria contro Cipro valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria: in questa occasione ha anche realizzato il gol del definitivo 2-0 al 74°. Doppio impegno amichevole contro la Scozia per Cacciamani: nella prima gara ha giocato da titolare come esterno sinistro d’attacco, mentre nella seconda è entrato al 68° al posto di Antonio Merola della Primavera della Juventus.

Capitolo a parte invece per Mannini che ha giocato da titolare tre delle quattro gare degli azzurrini al Mondiale, indossando la fascia di capitano, contro Australia, Cuba e Stati Uniti, mentre nella sfida contro l’Argentina è sceso in campo nel finale al posto di Riccio giocando 22’. Per lui anche una rete, quella decisiva, nella prima gara contro gli oceanici.

I convocati:

Rares Burnete (Romania U21): 30’ contro la Serbia; 90’ e un gol contro Cipro

Alessio Cacciamani (Italia U19): 90’ nella prima amichevole con la Scozia; 22’ nella seconda amichevole con la Scozia

Mattia Mannini (Italia U20): 90’ contro l’Australia e un gol; 90’ contro Cuba; 22’ contro l’Argentina; 90’ contro gli Stati Uniti.