Marchisio: "Buffon, Nedved e Del Piero avevano dei mal di pancia tremendi dopo le sconfitte"

"In alcuni momenti potevo scegliere di andare via, specialmente nei due anni del 7° posto, alcune squadre straniere mi proponevano contratti". Ospite di Cronache di Spogliatoio, l’ex bianconero Claudio Marchisio analizza i momenti più difficili per la Juventus, quando i bianconeri navigavano ben lontani dalle vette della classifica: "Erano stati anni pesanti: non avevo mai vinto niente, c’erano Buffon, Nedved, Del Piero, gente che aveva vinto Mondiali e Champions. Avevano dei mal di pancia tremendi a fine partita, e anche io: non amavo perdere con la mia squadra del cuore. Non nascondo che dicevo: ‘Ma io adesso voglio vincere, voglio qualcosa di più’. Per fortuna l’anno dopo arrivò Conte. Mi ero fatto questa promessa: volevo diventare un giocatore della Juventus. Ho avuto la fortuna di vincere tanto e non posso che esserne orgoglioso. Se guardo la Juventus, ho il sorriso per quello che mi ha regalato"