Marchisio e i due rigori negati nel primo tempo di Juvents-Napoli: "Dov'è il VAR?"

Claudio Marchisio e i due rigori negati nel primo tempo di Juventus-Napoli. "Come nelle qualificazioni per Qatar 2022, il Var manca anche in campionato Speriamo nella line technology in caso di...", ha scritto l'ex centrocampista bianconero che poi dopo quello negati al Napoli ha aggiunto. "Idem questo. Uno per parte. Andiamo avanti".

Come nelle qualificazioni per #Qatar2022 , il Var manca anche in campionato 🤦 Speriamo nella line technology in caso di... 😄#JuveNapoli — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) April 7, 2021