Marchisio su Bonucci: "E' un perno per la Nazionale: può superare le presenze di Chiellini"

Negli studi Rai, Claudio Marchisio ha parlato di Leonardo Bonucci, premiato nel pregara da Gabriele Gravina, numero uno FIGC, come membro dei centenari della Nazionale azzurra. "Bonucci è un perno per la nostra Nazionale, è un giocatore importantissimo. Per la carta d'identità può superare Chiellini, l'importante è che lui e Giorgio siano con noi per l'Europeo".