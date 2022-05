Marelli: "Giusto il rigore su Mertens, ne manca un altro su Koulibaly nel primo tempo"

Presente negli studi di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola della sfida tra Torino e Napoli. Si parte dal rigore assegnato al quarto d'ora della ripresa: "Contatto evidente tra il piede destro di Izzo sulla tibia di Mertens, in ritardo. Manca il giallo per imprudenza e DOGSO depenalizzato. Prontera si è un po' dimenticato i cartellini"

Rigore nel primo tempo: "Alla cabina VAR irrati è il numero 1 e per questo sorprende un po' la mancata chiamata. Prontera fischia una punizione per fallo di Belotti su Koulibaly. Sarebbe stato rigore anche se avesse ravvisato solo la trattenuta. È una situazione geografica in cui si valuta solo il dentro o fuori area, mancano la revisione e il rigore".