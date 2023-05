Marelli su Fiorentina-Roma: "Giusto convalidare il gol di Jovic. Ayroldi è stato coerente"

Luca Marelli, ex arbitro e ora opinionista di Dazn, ha commentato così gli episodi di Fiorentina-Roma: "Ayroldi ha utilizzato un'asticella molto alta sui falli commessi. In occasione del fallo su Terzic in area romanista ha fatto bene a fischiare il fallo precedente da parte di Sottil, anche se ha fischiato un po' in ritardo. Se avesse fischiato subito non ci sarebbero state proteste che sarebbero state legittime senza quel fallo di Sottil.

In occasione del gol dell'1-1 di Jovic ha mantenuto il metro di giudizio dell'intera gara. Non saremo mai d'accordo tutti su questo episodio: Mandragora salta di più ma si appoggia un po' su Missori. Ayroldi vede benissimo l'azione e il Var non può intervenire perché l'arbitro aveva già valutato questa situazione. Mi trova d'accordo su questa sua decisione perché ha utilizzato lo stesso metro di giudizio del resto della sfida".