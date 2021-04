Marin gioca Ajax-Roma: "Squadre che si equivalgono. Sarà fondamentale per Fonseca"

"L'esperienza olandese è stata positiva, ma non facile. Dopo l’anno della semifinale di Champions c’era molta pressione su di noi; ho fatto una buona esperienza, ho imparato tante cose, ho giocato in un grande club, con una storia gloriosa. L’Ajax ha una grande tradizione con i giovani, li sa scegliere, li fa crescere. Il club ci punta molto". Parla così al Corriere dello Sport il centrocampista del Cagliari, Razvan Marin, l'anno scorso 10 presenze con l'Ajax di Erik ten Hag: "Quella di stasera è una gara importante non solo per la Roma, unica italiana rimasta, ma per tutto il movimento calcistico. Per la squadra di Fonseca è fondamentale passare il turno. Non sarà facile, l’Ajax anche quest’anno ha dimostrato che può fare grandi cose anche in Europa. Sarà una partita spettacolare, si affronteranno due squadre che si equivalgono e che giocheranno a viso aperto".