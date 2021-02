Mario Rui sotto processo, l'agente: "Ne riparliamo tra 2-3 anni per capire chi è meglio di lui"

vedi letture

L'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato dei processi fatti al proprio assistito per le gare con la maglia del Napoli: "Negli anni ha sempre fatto cose importanti. In alcune partite può piacere, in altre no. Quest’anno sta avendo qualche partita con qualche approccio sbagliato, ma mi piacerebbe commentare tra 2-3 anni il prossimo terzino sinistro del Napoli per capire chi è meglio di lui".