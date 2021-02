Marocchi: "La Juve del secondo tempo può andare ai quarti. Quella del primo no"

Al triplice fischio della sfida persa dalla Juventus contro il Porto in Champions League per 2-1, Giancarlo Marocchi, a Sky Sport, ha commentato l'ultimo episodio con il presunto fallo di Zaidu Sanusi su Ronaldo: "Zaidu non riesce a frenarsi e lo travolge, era calcio di rigore. La Juve del secondo tempo può ribaltare il risultato, quella del primo no".