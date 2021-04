Marocchi: "Soriano miglior centrocampista italiano? Forse nel 4-2-3-1, non nel 4-3-3"

Dagli studi di Sky, Giancarlo Marocchi ha commentato le parole di Sinisa Mihajlovic sulla gestione in nazionale di Roberto Soriano: “È il migliore nel 4-2-3-1. Non è che se uno è bravo lo metti ovunque. Mancini fa il 4-3-3, dove lo metti? Da mezzala ce ne sono altri più bravi. Già il fatto di portarlo è una gratificazione, per Soriano, per Mihajlovic, per Bologna. Ci sta che Sinisa abbia detto quelle parole per caricare la squadra”.