Marotta: "Vogliamo vincere, inutile nascondersi. Da Oaktree cifre importanti"

Beppe Marotta, presidente e CEO dell’Inter, ha inaugurato ad Appiano Gentile la stagione 2025/2026 del club nerazzurro: “Abbiamo concluso una stagione con 63 partite, che ci ha visto arrivare in fondo a tutte le competizioni. Abbiamo perso la finale, siamo arrivati secondi per un centimetro, che vogliamo colmare. Però arrivare lì è una cosa non facile, vogliamo ripartire con ambizioni e palmares da difendere.

È inutile nascondersi dietro frasi gratuite come vogliamo arrivare tra le prime quattro. Noi siamo abituati a essere chiari, vogliamo vincere: se poi altri saranno più bravi faremo i complimenti, ma è questo l’obiettivo.

Ripartiamo con un allenatore nuovo: in questi mesi sono state scritte tante cose, che era un rincalzo o una seconda scelta. Niente di più falso: quando, con Oaktree, abbiamo delineato il modello di squadra da costruire abbiamo poi cercato di individuare il profilo. In un’azienda normale, quando si sceglie un dirigente, si fa una certa cernita: il fatto di aver approcciato un’altra figura non sminuisce la figura di Chivu, anzi avvalora la sua scelta. Rispetto ad altri conosce l’ambiente e i valori di questa società. Sono vantaggi da cui trarremo vantaggi importanti. Il modello è cambiato perché anche qui, con grande lungimiranza, la proprietà ha messo a disposizione del management una cifra consistente, per poter investire su profili precisi e cioè giovani. E continueremo a lavorare in tal senso, ci serviva un leader di questo gruppo identificato in Chivu".

La conferenza stampa di Chivu