Materazzi sullo Scudetto: "La Juve ancora deve dimostrare. Se il Milan è quello di Madrid..."

Intervistato da Il Mattino, l'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi ha parlato della corsa Scudetto a tre giorni dal big match tra Inter e Napoli a San Siro: "Inter-Napoli di sicuro è una partita che può dare delle consapevolezze nuove o rinnovarle a entrambe. Ma Conte in questo periodo ha ribadito che quello del Napoli è un progetto a lungo termine rispetto a uno Scudetto immediato".

Il campione del mondo ha poi proseguito così sulle rivali delle truppe di Inzaghi e Conte per vincere il titolo di campione d'Italia in questo 2024-2025: "Le potenziali rivali per lo Scudetto devono ancora completare un processo. Sicuramente lo deve completare la Juve perché comunque ha avuto ancora troppo poco dai vari nuovi acquisti. I bianconeri hanno le potenzialità per essere pretendenti al titolo, ma devono dimostrarlo ancora.

Il Milan fino ad ora è stato troppo ondivago. Se fosse quello visto a Madrid diventerebbe spettatore interessato. Poi c’è l’Atalanta che non si mette mai alla finestra a vedere cosa fanno gli altri e va avanti per la sua strada, ma dopo la vittoria al Maradona si è capito che se continua così ha tutto per dire la sua", ha concluso Materazzi nell'intervista concessa al quotidiano napoletano.