"McKennie? Non è una sorpresa, ma non si senta arrivato". Rivedi le parole di Pirlo

Nelle scorse ore la Juventus ha riscattato Weston McKennie dallo Schalke 04. In conferenza stampa, il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha così risposto alla domanda sull'impatto e le aspettative nei confronti dello statunitense: "No, non mi ha sorpreso. L'abbiamo scelto noi per le sue caratteristiche, lo abbiamo seguito e sapevamo che aveva queste giocate. Adesso che è stato riscattato non deve pensare di essere arrivato, questo è un punto di partenza. Se pensa di essere arrivato al top ha sbagliato tutto e non è giusto per il suo cammino".

Rivedi il video con le parole di Pirlo su McKennie!