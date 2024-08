McTominay al Napoli, Rio Ferdinand contrariato: "Ha DNA United. Non capisco la cessione"

L'ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, vera colonna di un ciclo super vincente dei Red Devils, ha parlato attraverso il suo podcast, in merito alla cessione praticamente fatta di Scott McTominay al Napoli, esprimendo tutto il suo disappunto: "Scott McTominay è un giocatore eccezionale, poi è evidente che non tutti possono essere star. Giocatori come lui sono sempre importanti per la squadra, come ai miei tempi.

Giocatori come McTominay conoscono il DNA del Manchester United, sono cresciuti nel settore giovanile e hanno giocato sempre qui. Non capisco la sua cessione e per sostituirlo il Manchester dovrà spendere 30-40 milioni di sterline e pagare uno stipendio costoso. McTominay invece per me è una certezza, è un elemento solido e capace di assicurare gol".

I dettagli dell'accordo tra Manchester United, McTominay e il Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha trovato l'accordo con il Manchester United, per circa 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita: il giocatore firmerà con gli azzurri un contratto quadriennale con opzione per un quinto anno ed è atteso per domani mattina a Roma per le visite mediche propedeutiche all'ufficialità del suo passaggio al club partenopeo.