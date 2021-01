"Mercato in attacco? Aspettiamo Dybala. Siamo contenti". Rivedi Pirlo dopo la Samp

Nel post gara della partita vinta contro la Samp per 2-0 a Marassi, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato anche del mercato relativo all'attacco. Rivedi il video con le parole dell'allenatore: "Dobbiamo ricordarci che abbiamo fuori Dybala da un po' dio tempo. Lo aspettiamo perché è un giocatore importante per noi. Kulusevski era squalificato e in attacco eravamo un po' corti ma chi ha giocato lo ha fatto benissimo. Anche Ramsey si è adattato a fare il secondo attaccante e siamo contenti di come siamo".