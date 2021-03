Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PIRLO VUOLE LOCATELLI. ALEX SANDRO PUO' PARTIRE. RISPUNTA L'IDEA MILIK. ROMA, IL FUTURO DI FONSECA DIPENDE DALLA CHAMPIONS. NAPOLI, SI LAVORA AL RINNOVO DI INSIGNE. FIORENTINA, LIROLA E LAFONT NON VOGLIONO TORNARE. TORINO, NKOULOU FINISCE NEL MIRINO DEL LEEDS DI BIELSA

JUVENTUS

In vista della prossima stagione la Juventus cerca un regista da regalare a mister Pirlo, ed il tecnico bianconero ha indicato un nome: Manuel Locatelli. Paratici ci aveva già provato la scorsa estate, ma il Sassuolo aveva chiesto 40 milioni subito per la cessione a titolo definitivo. La Juve ha continuato a seguire la sua crescita e tornerà alla carica in estate. Prima però la dirigenza bianconera deve trovare una sistemazione per Ramsey, il più sacrificabile della mediana. Arrivato a parametro zero, ma con ricco ingaggio da 7 milioni, può garantire una buona plusvalenza. Il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Premier League.

La difesa della Juventus potrebbe essere rivoluzionata in vista della prossima stagione. De Ligt resta intoccabile, mentre potrebbero essere valutate offerte per Demiral, con il turco che chiede più spazio. Ancora incentro il futuro di Chiellini, in scadenza a giugno: il capitano bianconero non ha ancora sciolto le riserve, ma è tentato dall'addio. In entrata l'osservato speciale è il giovane Matteo Lovato del Verona, mentre Dragusin rinnoverà per entrare in pianta stabile in prima squadra.

La Juventus non molla Arkadiusz Milik, attaccante che Paratici aveva già provato a portare a Torino nelle ultime due sessioni di mercato. Dopo l'addio al Napoli il polacco si è accasato al Marsiglia per 12 milioni di euro e per la stessa cifra - riporta la 'Gazzetta dello Sport' - potrebbe lasciare la Ligue 1 per vestire la maglia bianconera, con uno stipendio in linea con le esigenze economiche della Juventus: l'obbiettivo della Vecchia Signora è quello di abbassare il monte ingaggi e Milik attualmente guadagna 3,5 milioni a stagione.

Robin Gosens è uno dei principali obiettivi per la Juventus della prossima stagione. Sulla destra la squadra di Pirlo è messa bene con Danilo e Cuadrado, sulla corsia mancina invece ha sofferto parecchio perché non c'è una vera alternativa ad Alex Sandro, con il brasiliano autore di una stagione opaca. Per questo potrebbe essere ceduto in estate e sostituito dal tedesco della Dea. La sua valutazione è importante, costa almeno 40 milioni, ma i rapporti fra le due squadre sono buoni. Gosens sbarcherebbe a Torino per fare il titolare e il suo vice potrebbe essere Bernardeschi, che Pirlo vede bene nella veste di terzino.

Nel corso della sua intervista ad AFP, Jean-Michel Aulas ha parlato anche del suo desiderio di trattenere ancora per qualche anno Memphis Depay, che a giugno potrebbe liberarsi gratuitamente dal Lione e che è nel mirino di Barcellona e Juventus: "Sogno che accetti la nostra proposta, che è ancora attuale. È un giocatore determinante, finora è stato coinvolto direttamente in 23 reti (14 gol e 9 assist in Ligue 1).. La nostra proposta di rinnovo rimarrà lì, e se saremo campioni perché non dovrebbe accettarla?".

ROMA

Quale sarà il futuro di Paulo Fonseca? Il tecnico portoghese sarà ancora alla guida dei giallorossi il prossimo anno o cercherà una nuova avventura altrove? Sono queste le domande che si pone La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne. Tutto passa ovviamente dal quarto posto, perché in caso di Champions scatterebbe l'opzione per il rinnovo automatico, anche se non è così scontata la permanenza anche in caso di quarto posto: i Friedkin potrebbero decidere di cambiare guida tecnica o lo stesso tecnico potrebbe decidere di cambiare aria. I prossimi due mesi saranno quindi fondamentali per conoscere il futuro di Fonseca, con il portoghese che deve convincere la Roma a puntare ancora su di lui anche per il futuro, esattamente come la Roma dovrà far capire all’allenatore portoghese di aver voglia di mettergli in mano una squadra sempre più forte e completa.

NAPOLI

Si parla del rinnovo di Lorenzo Insigne sul Corriere dello Sport e di un contratto in scadenza nel giugno 2022 che diventerà presto argomento centrale in casa Napoli. Si spiega come Insigne e il Napoli sono già troppo lontani, con una proposta di rinnovo da 2,5 messa sul tavolo rispetto all’attuale stipendio da 5 milioni per il capitano. Insigne non ha mai nascosto di voler diventare il Totti o il Del Piero del Napoli, ma le interpretazioni, neanche troppo libere, inducono a sospettare che si possa generare un complesso e doloroso corto circuito, si legge sul quotidiano che parla di una possibile estate bollente su questa tematica.

FIORENTINA

È arrivato a Marsiglia nella finestra invernale del mercato e punta a restare in Francia. Pol Lirola, terzino ceduto in prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto a favore del club francese, ha parlato a La Provence del suo futuro: "Il mio desiderio è quello di restare qui. È il club perfetto per me, mi piacerebbe restare, ma non dipende solo da me. Io proverò solo a giocare tutte le partite al 100%. Mi trovo molto bene qui, sono a sole 4 ore di macchina da casa, Barcellona. Longoria mi ha detto di pensare a far bene e che avremmo avuto il tempo di parlare in seguito. Se a fine stagione l'OM vorrà tenermi, dovremo trattare con la Fiorentina. Non ho dubbi: da quando sono arrivato, ho capito quanto è grande questo club. Si capisce dal centro di allenamento, dallo stadio. Solo per questo, vale la pena essere qui".

Le ultime sul futuro del portiere francese Alban Lafont su 'Firenzeviola.it'. Attualmente in prestito al Nantes, il portiere classe '99 di proprietà della Fiorentina ha già chiarito la sua posizione per il futuro. "Nell’ultimo contatto che c’è stato tra Lafont e la Fiorentina (risalente a dicembre 2020), l’entourage del ragazzo ha ribadito ai viola con forza due volontà ben precise, ovvero che il ragazzo non ha intenzione di restare al Nantes l’anno prossimo ma che, di conseguenza, non vuole nemmeno tornare a Firenze, dove la stagione 2018/19 è stata per lui molto sofferta. Dunque per il portiere si spalancano le porte della cessione a titolo definitivo: chiaramente un obbligo per il ds Pradè, visto che il contratto del francese scadrà - come per Vlahovic - nel 2023 e ad oggi margini di rinnovo non ce ne sono".

Dove? Possibile la sua permanenza in Ligue 1. Ma in Italia, c'è un club che nelle ultime settimane ha preso informazioni. "Si tratterebbe della Roma, che a fine anno è pronta a fare tabula rasa tra i pali e ad intraprendere una nuova avventura, puntando su un profilo giovane ma dal sicuro avvenire come portiere titolare. Tra le idee vagliate dal ds giallorosso Tiago Pinto c’è anche quella che porta al profilo di Alban, valutato dalla Fiorentina non meno di 12-15 milioni di euro. Una cifra importante che permetterebbe ai viola di fare plusvalenza (l'ennesima che potrebbe arrivare dagli acquisti fatti dalla precedente gestione sportiva) e di poter investire soldi freschi sul mercato".

TORINO

Marcelo Bielsa è convinto che Nicholas Nkoulou possa essere il rinforzo perfetto per la difesa del suo Leeds in vista della prossima stagione. Il camerunese è già stato allenato dal "Loco" a Marsiglia e il tecnico argentino lo vorrebbe portare in Premier per aumentare l'esperienza della retroguardia. Il difensore granata è in scadenza col Torino a giugno e dunque potrà libersarsi a parametro zero.

LIVERPOOL, IL PUNTO SULLE VOCI DI KLOPP PROSSIMO CT DELLA GERMANIA. UNITED, NEL MIRINO DI POTA DELLO SPORTING. LIGAS, TEBAS FRA HAALAND E IL RITORNO DI CR7. BARCELLONA, LAPORTA CONFERMA KOEMAN. EDER, L'EX INTER RIPARTE DAL SAN PAOLO IN BRASILE

INGHILTERRA

Intervistato da Sport1, Marc Kosicke, agente di Jurgen Klopp, ha parlato dell'eventualità che l'attuale manager del Liverpool possa ripensarci e candidarsi alla panchina della nazionale tedesca: "Non ci sono porte di servizio aperte perché Jurgen ha ancora un contratto triennale con i Reds. Lo ha detto molto chiaramente in modo che non ci fosse spazio per speculazioni. Se Klopp lo dice così chiaramente, lo sostiene. Inoltre, non ha finito con il suo lavoro a Liverpool".

In attesa di scoprire le intenzioni di Gini Wijnaldum, che non sembra disposto a rinnovare il contratto, il Liverpool pensa alla prossima stagione e ad alcuni ritocchi nel settore nevralgico. Secondo Eurosport.com, i Reds avrebbero messo nel mirino Sander Berge, centrocampista norvegese dello Sheffield che sta facendo vedere tutte le sue qualità nonostante la stagione disastrosa della sua squadra, che ormai è a un passo dalla retrocessione. Il 23enne, pagato 22 milioni di sterline nel gennaio 2020, piaceva molto anche alla Fiorentina, ma scelse di lasciare il Genk per trasferirsi in Premier. E adesso è pronto a compiere un nuovo passo in avanti.

Divock Origi potrebbe lasciare il Liverpool a prezzo di saldo nel corso della prossima sessione di mercato. L'attaccante, che ha segnato nella finale di Champions vinta nel 2019 contro il Tottenham, sta trovando poco spazio in campionato e alla fine di questa stagione potrebbe lasciare i Reds per 15 milioni di euro, prezzo fissato per l'eventuale cessione. A riportarlo è Football Insider.

Il Manchester United quest'oggi ha blindato uno dei prodotti più interessanti della sua Academy. Con una nota apparsa sul sito ufficiale i red devils hanno reso noto che Teden Mengi, difensore centrale classe 2002 attualmente in prestito al Derby County, ha firmato un contratto valido fino a giugno 2024 con opzione per una ulteriore stagione.

Dopo il successo dell'operazione Bruno Fernandes, il Manchester United guarda ancora in casa Sporting, in cerca di rinforzi per la prossima stagione. Preso atto dalle altissime richieste del Borussia Dortmund per Jadon Sancho (126 milioni di euro), i Red Devils avrebbero messo nel mirino il giovane Pedro António Pereira Gonçalves, meglio conosciuto come Pote: secondo il Telegraph, il club portoghese chiede 60 milioni per il versatile trequartista, autore di 15 reti in 21 partite in campionato. Un giocatore la cui duttilità piace molto a Ole Gunnar Solskjaer.

Secondo quanto riporta UOL in Brasile, il giovane centrocampista Gabriel Menino, nuovo astro nascente del calcio brasiliano di proprietà del Palmeiras, sarebbe recentemente finito nel mirino del Chelsea. Il giocatore però, non è solo seguito in Premier League ma anche in Spagna, dove l'Atletico Madrid l'osserva ormai da diverse settimane.

SPAGNA

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato dei temi più caldi del momento, dal possibile approdo di Haaland e Mbappé nel massimo campionato spagnolo a un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo: "È molto improbabile che questi due giocatori possano arrivare. Vorrei che potesse accadere, ma dobbiamo essere realistici. Ronaldo? Il suo ritorno potrebbe essere una grande notizia per il calcio spagnolo. Continua a fare la differenza, è ancora un genio e a Madrid ha lasciato un grande ricordo. Sarebbe bello". Poi annuncia: "Alla fine di aprile potremo iniziare ad avere una percentuale di pubblico negli stadi. Dopo Pasqua saremo in grado di fissare una data. Tutti sono molto cauti, Pasqua sarà un momento chiave per vedere come si stanno evolvendo le cose".

Joan Laporta è ufficialmente nominato presidente del Barcellona dando il via al suo secondo mandato. Il nuovo numero uno ha confermato che Ronald Koeman sarà il tecnico anche la prossima stagione: "Ronald ha la fiducia del direttivo, la squadra è migliorata e dobbiamo provare a vincere ancora. Se recuperiamo il nostro livello economico, saremo di nuovo competitivi in Champions League. Possiamo vincere la Liga e la Copa del Rey. Sto parlando di calcio, ma anche di squadre di successo come le donne, il basket, la pallamano, l'hockey. Faremo ogni sforzo per continuare ad essere orgogliosi".

Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona sarebbe in pole per l'acquisto di Yousuf Demir, considerato il "Messi austriaco" di proprietà del Rapid Vienna. Il giocatore, che è stato vicino alla Juventus in passato, potrebbe passare al Barça per circa 8 milioni di euro nel corso della prossima estate.

BRASILE

Conclusa l'avventura allo Jiangsu, l'attaccante italo-brasiliano Eder è pronto a ripartire dal Brasile. Come riporta 'ESPN', il San Paolo ha raggiunto l'accordo con l'ex calciatore, tra le altre, dell'Inter per le prossime due stagioni. Per lui quindi lo stesso percorso di Joao Miranda, difensore brasiliano che è passato dall'Inter allo Jiangsu e adesso giocherà nel San Paolo allenato da Hernan Crespo.