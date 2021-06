Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 giugno

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

HAKIMI-PSG, ULTIMI PASSI: LA FUMATA BIANCA ENTRO IL WEEK-END. MILAN, SI SBLOCCA IL RITORNO DI TONALI, PROSEGUONO I CONTATTI CON IL REAL PER ODRIOZOLA. JUVE, TUTTO SU LOCATELLI: IL DESTINO SEMBRA SCRITTO. ROMA, ACCORDO CON RUI PATRICIO, XHAKA SEMPRE PIU' VICINO. LAZIO, COLPO IN PROSPETTIVA CON IL 2004 ROMERO. NAPOLI, PRONTA L'OFFERTA PER BASIC. NO DEL BENFICA A MARIO RUI NELL'OPERAZIONE NUNO TAVARES.

Si prosegue a piccoli passi, ma finali, per la trattativa Achraf Hakimi-PSG, con l'esterno marocchino sempre più vicino ai parigini. Pronta l'ultima offerta di circa 67-68 milioni, bonus compresi: entro il week-end la fumata bianca. Milan, Sandro Tonali resterà, e su questo non c'è mai stato alcun dubbio. Sempre più vicino il riscatto del centrocampista, con l'operazione che prosegue verso la chiusura: il Brescia apre alla proposta di Maldini e Massara di dieci milioni più il cartellino di un Primavera. Proseguono, inoltre, i contatti con il Real Madrid per Alvaro Odriozola: la formula su cui si sta ragionando è quella del prestito, visto che il giocatore non rientrerebbe nei piani di Ancelotti. Juventus, per Manuel Locatelli proseguono le trattative: la sensazione è che, in un modo o nell'altro, l'operazione andrà in porto. I bianconeri propongono un prestito biennale con obbligo di riscatto, ma il centrocampista italiano potrebbe arrivare subito con un'offerta di trenta milioni e l'inserimento di Dragusin o altri giovani nell'operazione. Roma, Rui Patricio è sempre più vicino. Il portiere della nazionale portoghese accetterebbe di buon grado la destinazione giallorossa e sarebbe pronto a firmare un triennale da 2,5 milioni a stagione. La trattativa tra il club dei Friedkin e il Wolverhampton prosegue spedita, potrebbe chiudersi intorno alla cifra di 6 milioni di euro. Passi avanti anche per Granit Xhaka, l'accordo con l'Arsenal è vicinissimo ora che la distanza tra domanda e offerta si è assottigliata. Balla ancora qualche milioncino, ma la trattativa è in discesa. Il centrocampista svizzero vede sempre di più giallorosso. La Lazio sarebbe vicina ad un grande colpo in prospettiva. Il club biancoceleste, infatti, sarebbe vicino a chiudere per Luka Romero, talento classe 2004 del Mallorca, con cui andrà in scadenza tra pochi giorni. La Lazio avrebbe messo sul piatto un contratto da professionista, con un'offerta migliore rispetto a quella degli spagnoli. Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta provando ad accelerare i tempi per Toma Basic, sul quale nelle ultime ore è piombata anche la Lazio. Contratto in scadenza tra un anno, il croato è un affare e il club azzurro proverà a portarlo all'ombra del Vesuvio con un'offerta da 8 milioni di euro più bonus legati al rendimento. Pochi in meno rispetto alla richiesta del Bordeaux. E' Nuno Tavares, invece, il nome più caldo per la fascia sinistra. Il club azzurro ha aumentato l'offerta al Benfica: 12 milioni più Mario Rui. Ma la risposta del club lusitano è stata negativa: vogliamo solo cash, 15 milioni di euro. La distanza non è ampia, dunque, e le parti ci lavoreranno. Le piste alternative portano sempre ai soliti due: Emerson Palmieri del Chelsea e Reinildo Mandava del Lille.

Non solo il Milan, anche la Lazio sarebbe sulle tracce di Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid tornato in Spagna dopo due anni di prestito in Inghilterra, all'Arsenal. Come riporta El Confidencial dalla Spagna, anche i biancocelesti sarebbero in corsa per il centrocampista spagnolo, che potrebbe arrivare in Italia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Inter, ufficiale l'acquisto di Alex Cordaz. L'ex portiere del Crotone firma un contratto annuale.

Un anno dopo il suo arrivo, Mohamed Fares è destinato a lasciare la Lazio. Torino, Fiorentina, Hellas Verona e Cagliari sono sulle sue tracce, con i sardi in pole position grazie ad una proposta già avanzata: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Il club biancoceleste, però, vorrebbe cederlo a titolo definitivo per 8 milioni di euro. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Il Venezia monitora Bruno Pitton. Laterale mancino classe 1993, l'argentino del San Lorenzo sembrava molto vicino al Boca Juniors, ma gli interessamenti arrivati in queste ultime settimane dall'Europa hanno cambiato ogni scenario e lasciano pensare a una nuova imminente avventura lontano da casa.

Possibile estate di grandi contatti tra Hellas Verona e Sassuolo, che, secondo quanto scrive sassuolonews.net, starebbe lavorando per perfezionare uno scambio tra Koray Gunter e Mehdi Bourabia. L'operazione al momento è solo un'idea, ma i prezzi fissati per i due cartellini (circa 3 milioni) e le reciproche stime, con Di Francesco che avrebbe voluto portare già a Cagliari il centrocampista neroverde, e con il Sassuolo che stima il turco e lo reputa un valido sostituto di Marlon, nei prossimi giorni potrebbe prendere sempre più piede.

Verona e Torino stanno valutando il profilo di Nahuel Bustos, attaccante argentino ‘98 di proprietà del Manchester City in prestito l’ultima stagione al Girona. Da capire - riporta Sky Sport - il problema legato allo slot da extracomunitario.

Nei prossimi giorni, si legge sulla Gazzetta dello Sport, alla Juventus faranno rientro Daniele Rugani dal Cagliari e Mattia De Sciglio dal Lione. Il futuro dei due non è ancora chiaro, ma per il quotidiano Rugani avrebbe chance di permanenza nel caso in cui i bianconeri decidessero di sacrificare Merih Demiral (con la Roma che è interessata). Diverso il discorso per De Sciglio, per il quale si cercherà una nuova sistemazione dopo il mancato riscatto da parte dei francesi.

Si muove il mercato della Roma, che in questo momento cerca di sfoltire la rosa dai tanti esuberi. Pau Lopez può essere ceduto in Francia, al Marsiglia, con la formula del prestito oneroso, a circa un milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 15, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Ma non solo Lopez per l'OM, perché infatti i giallorossi pensano di inserire nella trattativa anche Cengiz Under, che rientrerà dal prestito al Leicester. E l'uscita del turco potrebbe essere un trampolino per un ingresso, quello di Filip Kostic, che piace molto ai giallorossi. Nella giornata di oggi, infatti, Tiago Pinto ha incontrato il manager del serbo dell'Eintracht Francoforte, Fali Ramadani, in centro a Milano.

Kaio Jorge e il Milan, pista possibile ma tutt'altro che semplice. Secondo quanto ricostruito da TMW, un incontro con l'entourage del ragazzo è avvenuto nella giornata di martedì. E in quell'occasione, sono state messe sul tavolo le cifre necessarie per acquistare l'attaccante brasiliano classe 2002 che ha un contratto col Santos in scadenza a dicembre. Per cederlo subito, il club brasiliano chiede 10 milioni di euro. E ne servono altrettanti come commissione alla firma. Oggi quindi l'operazione Kaio Jorge costa circa 20 milioni di euro

Emerson Palmieri nel mirino di mezza Serie A. Dopo Inter e Napoli, anche la Lazio ha preso contatti per il terzino della Nazionale che non rientra nei piani del Chelsea. Se i blues apriranno alla cessione a titolo temporaneo, il club biancoceleste proverà a battere la concorrenza. E intanto, ha preso contatti anche col Parma per Giuseppe Pezzella.

Colpo in attacco sempre più vicino per il Bologna. Il club felsineo, infatti, sta chiudendo il trasferimento in rossoblù di Sydney van Hooijdonk, attaccante svincolato dopo l'esperienza al Nac Breda. Figlio d'arte, nella passata stagione ha segnato 16 gol in 31 partite, da oggi il giocatore classe 2000 si trova a Bologna e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito prima della firma ufficiale.

Empoli-Greif, si va verso il no. Le proposte dalla Liga - riporta Sky Sport - hanno avuto la meglio. Greif, portiere slovacco su cui si era mosso l'Empoli, ha scelto il Mallorca. Operazione vicina alla conclusione.

Ieri l'altro Marco Giampaolo ha incontrato la Sampdoria, ma il summit ha allontanato le parti perché l'allenatore sotto contratto con il Torino non sembra convinto di sposare pienamente il progetto. Per questo, nelle ultime ore sulla panchina blucerchiata c'è stato il sorpasso di Roberto D'Aversa, che di par suo non ha manifestato alcuna incertezza e sarebbe pronto a prendere il timone doriano con un contratto sotto al milione di euro all'anno. Prima, però, c'è da risolvere la questione Parma, club al quale D'Aversa è legato da un accordo fino al 2022. La prossima settimana tutto potrebbe risolversi.

Fiorentina, Italiano si complica? Ecco una nuova idea, Rafa Benitez. Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti vicinissime al tecnico spagnolo, per l'ex Napoli e Inter in queste settimane si sono mossi infatti vari club di Serie A, Viola compresa. Tuttavia, Benitez starebbe mantenendo la Premier League come ipotesi preferenziale

Tre club di Serie A su Norberto Murara Neto, ex portiere di Fiorentina e Juventus. Secondo quanto riportato da Sport Inter, Milan e Roma si sono infatti interessate all'estremo difensore brasiliano, che potrebbe lasciare il Barcellona. I blaugrana lo valutano 16 milioni di euro. Difficile che le due milanesi, che hanno già il titolare, decidano di investire una cifra del genere, mentre i giallorossi sono a caccia del sostituto di Pau Lopez.

Da giugno 2021 a giugno 2022, Cristian Ansaldi è pronto a prolungare di un anno il suo contratto con il Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'accordo tra le parti è totale. Sarà eliminata ogni clausola e l'ex Inter vestirà granata per la quinta stagione di fila. Dopo un dialogo con il d.s. Vagnati, l'esterno non ha mostrato dubbi. Si attendono soltanto gli annunci ufficiali, che sono alle porte. Ansaldi-Toro, avanti insieme.

La Lazio fa sul serio per Fabrizio German Angileri. Secondo quanto raccolto da TMW, nonostante la volontà di mister Gallardo di confermarlo nella rosa del suo River Plate, il laterale mancino classe '94 potrebbe presto sbarcare in Europa per iniziare una nuova avventura. Tanti i club interessati, in particolar modo quello biancoceleste, che vede nel ds Igli Tare un grande estimatore dell'argentino con doppio passaporto italiano.

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio. Diverse squadre hanno messo gli occhi sulla mezzala biancoceleste, tra queste Milan, Juve e Real Madrid. Lotito valuta il centrocampista non meno di 60 milioni di euro ma nell'affare potrebbero entrare diverse contropartite: Romagnoli più conguaglio per il Milan mentre il Real potrebbe inserire Ceballos. Per quanto riguarda la Juve potrebbe essere Arthur il proposto al club laziale anche se questa appare la situazione più complicata.

Gli occhi dell'Inter su Giacomo Raspadori: nell'incontro di ieri con il suo agente Tullio Tinti, che ha fatto visita alla sede del club, c'è stato modo di parlare anche del talento neroverde. Il procuratore del classe 2000 ha registrato la fiducia dei nerazzurri, ma al momento - precisa Sky Sport - non vi è alcuna trattativa in corso con il Sassuolo.

Si preannuncia battaglia tra l'Olympique Lione e il Marsiglia, che secondo quanto riporta dalla Francia Le10sport.com, sarebbero sulle tracce di Jeremie Boga del Sassuolo. Secondo quanto riporta il media transalpino, la squadra di Peter Bosz potrebbe presentare una prima offerta già nei prossimi giorni, verso la fine del mese di giugno, ma l'OM sarebbe pronto a contro rilanciare. Per Boga, nativo proprio di Marsiglia, l'opzione Ligue1 si fa sempre più viva.

Continua la corsa del Milan per Mattia Zaccagni. Come riporta il Corriere di Verona, i rossoneri spingono per arrivare al giocatore del Verona con i gialloblù che lo valutano 15 milioni e non sono interessati alle contropartite tecniche (erano stati offerti Caldara e Conti). L'operazione attende di decollare, l'assenso del calciatore al trasferimento c'è, ma l'Hellas non fa sconti. Tutto da verificare, di conseguenza.

ESTERO, IDEA RENATO SANCHES PER IL LIVERPOOL, NUBEL LASCIA IL BAYERN E RITROVA KOVAC AL MONACO. ARSENAL, SALIBA IN USCITA, HA TANTE PRETENDENTI. L'AJAX TROVA UN NUOVO PORTIERE, L'EX MILAN COLOCCINI CONTINUA A GIOCARE E VERRA' ALLENATO DALL'EX REAL GAGO. PISZECK TORNA IN POLONIA, GIOCHERA' IN QUARTA DIVISIONE, MBAPPE' RINNOVA: MA E' SOLO IL FRATELLINO.



Renato Sanches è pronto a infiammare il mercato. Il centrocampista del Lille, protagonista nella cavalcata vincente della squadra di Galtier in Ligue 1 e ora impegnato nell'Europeo con il Portogallo, ha ancora due anni di contratto con il club francese ma potrebbe cambiare maglia in estate. L'ultima stagione ha definitivamente fugato i dubbi su un talento che sembrava essersi perso durante l'esperienza al Bayern Monaco; a 23 anni, Sanches potrebbe diventare il nuovo perno della mediana del Liverpool, che è alla ricerca di un sostituto di Georginio Wijnaldum, trasferitosi da svincolato al Paris Saint-Germain. Costo dell'operazione circa 40 milioni di euro. Il Monaco prepara il primo botto di mercato. Secondo le informazioni riportate da RMCSport, il club monegasco sta definendo i dettagli per l'arrivo di Alexander Nübel, portiere del Bayern Monaco considerato uno dei migliori estremi difensori del calcio tedesco. Il 24enne approderà nel Principato nel fine settimana per sottoporsi alle visite mediche e sarà ceduto in prestito per 18 mesi. Le buone prestazioni offerte con la maglia del Nizza hanno fatto salire le quotazioni di William Saliba. Il difensore francese tornerà all'Arsenal ma non dovrebbe restare alla corte di Arteta: come riporta Footmercato, per il classe 2001 ci sarà un nuovo prestito e i club interessati non mancano, soprattutto in Francia. Dal Nizza al Rennes, fino al Marsiglia e al Lille, tanti hanno già chiesto informazioni ai Gunners. Anche in Inghilterra Saliba gode di un buon mercato e piace a Southampton e Newcastle, mentre si registra un approccio anche dalla Germania (Bayer Leverkusen) e diversi dall'Italia.

L'Ajax ha raggiunto un accordo con Joey Roggeveen per il trasferimento del portiere ad Amsterdam. In scadenza di contratto col Volendam, Roggeveen ha firmato un contratto di un anno e almeno inizialmente si aggregherà alla squadra B. Fabricio Coloccini si è svincolato da poco dal San Lorenzo ed è pronto a cominciare una nuova avventura a quasi 40 anni. Il difensore argentino, ex meteora del Milan, ha firmato un contratto fino a dicembre con l'Aldosivi, club allenato da Fernando Gago. Lukas Piszczek tornerà in Polonia dopo aver speso 14 anni in Germania, 11 dei quali al Borussia Dortmund. Il difensore, 36 anni, ha scelto di giocare per il LKS Goczałkowice-Zdrój, squadra che milita in quarta divisione. La dinastia Mbappé al Paris Saint-Germain è destinata a proseguire. Il 15enne Ethan, fratello minore di Kylian, ha siglato un contratto che lo legherà al club transalpino fino al 2024. Il giovanissimo attaccante è già da diversi anni nel settore giovanile della squadra francese; insieme a lui ha firmato il nuovo contratto anche Senny Mayulu. Che sia il preludio alla firma più attesa?