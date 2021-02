Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, SPAZIO AI RINNOVO DI DONNARUMMA E CALHANOGLU. INTER, CRAGNO PER IL DOPO HANDANOVIC. NAPOLI, GATTUSO INCASA LA FIDUCIA DELLO SPOGLIATOIO. CAGLIARI, UFFICIALE L’ARRIVO DI ASAMOAH

MILAN

Chiuso il mercato di gennaio, in casa Milan è il momento di pensare ai rinnovi. Le priorità sono ovviamente quelli di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda quest'ultimo, presto i dirigenti milanisti avranno nuovi contatti con il suo agente per raggiungere il tanto atteso accordo: le parti sono più vicine, ma non c’è stata ancora la fumata bianca.

Il Milan pensa già al mercato estivo ed il giocatore in cima alle preferenze di Maldini e Massara è senza dubbio Florian Thauvin del Marsiglia, esterno destro in scadenza di contratto. Nelle scorse settimane c'è stato un tentativo per anticipare l'arrivo del francese, ma il Marsiglia ha fatto muro. Thauvin a parametro zero può essere una grossa chance di mercato. Sul giocatore ci sono altre squadre, ma l'ostacolo più grosso sono le commissioni da elargire ai procuratori e intermediari del ragazzo. Inoltre, arrivando a zero, Thauvin prenderebbe uno stipendio molto alto, in controtendenza con il tetto salariale che la proprietà rossonera ha imposto. Nonostante tutto, Thauvin resta un obiettivo concreto ed il Milan una delle destinazioni più gradite per l'esterno francese.

INTER

Su chi punterà l'Inter per il dopo Samir Handanovic? E' una delle domande più gettonate in questi giorni tra i tifosi nerazzurri e non solo. Tra i papabili c'è anche Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari che il club nerazzurro ha messo da tempo nel mirino. "Credo sia prematuro, veniamo da un mercato anomalo, a tratti inquietante, e la prossima finestra è ancora molto lontana - ha detto a 'Minutidirecupero.it' il suo procuratore Graziano Battistini -. I contatti ci sono sempre, per il resto si naviga a vista. A ricordare il mercato com'era prima, oggi sembra di stare in un’altra epoca. La gente di calcio è sempre in contatto, non c’è nessuna notizia in questo".

NAPOLI

La squadra ha giurato fedeltà al proprio allenatore, schierandosi dalla sua parte in questo momento così delicato per l'ambiente napoletano. Il tecnico - si legge - ha incassato dunque la fiducia dei suoi ragazzi dopo il secondo attacco a Aurelio De Laurentiis. Nel chiuso dello spogliatoio del training center di Castel Volturno, è nato il patto tra tecnico e squadra, che dovrà rilanciare le ambizioni del club. Qualcosa s’era intravisto dopo il gol di Politano, contro il Parma, festeggiato dai giocatori con un abbraccio collettivo all’allenatore. La vigilia della sfida con l’Atalanta, per l’andata della semifinale di coppa Italia, ha vissuto sulla simbolica stretta di mano che ha sancito quest’accordo che, adesso, ha soltanto bisogno di avere il riscontro del campo, a partire da stasera.

FIORENTINA

È arrivato il transfer di Aleksandr Kokorin, necessario per scendere in campo nel nostro campionato. Il giocatore della Fiorentina dunque potrà essere regolarmente convocato in vista della prossima sfida di campionato contro l'Inter.

"Il nostro progetto a Monza prevedeva la promozione dalla Serie C alla B, e dalla B alla A. Tecnicamente, in questo momento, visto che abbiamo la miglior differenza-reti con le altre squadre a pari punti, siamo secondi e saremmo in Serie A dopo 20 giornate: però, non conta, conta esserci dopo la 38/a partite. Noi speriamo di regalare alla città dove io sono nato, al club di cui sono stato vicepresidente e uno dei proprietari dal 1975 al 1985, la gioia di raggiungere la Serie A, cosa mai successa". Così Adriano Galliani, ad del Monza, a Teleradiostereo. "Il calcio, come molti altri settori economici, soffre una drammatica crisi di liquidità. Quest'anno purtroppo è finito il triennio 2018/21, la Serie B dovrà vendere i diritti per il 2021/24 e le previsioni non sono rosee. Bisognerà ridurre i costi ovviamente - aggiunge -. Ribery al Monza? La storia di Ribery nasce da un'amicizia profonda fra Boateng e Ribery, si figuri se uno scaramantico come me sta pensando alla Serie A. Se A sarà, poi ci penseremo". "Che idea mi sono fatto della Roma terza in classifica? Credo che fare calcio a Roma sia difficilissimo - ha poi concluso Galliani - la città più difficile in Italia. Non capisco tutte queste polemiche, la Roma sta facendo un buonissimo campionato, ma anche negli anni precedenti: non ha vinto, ma è andata in Champions. A Roma basta perdere un derby, magari male, e per un anno ti massacrano. La Roma sta lottando per andare in Champions, ha una buona posizione, e un ottimo allenatore, quindi non capisco tutte queste polemiche per una squadra terza in classifica". (ANSA).

SASSUOLO

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato delle trattative per Gianluca Scamacca e di una telefonata avuta con il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta di Modena: "Visto che con il cambio di allenatore stava giocando poco ho deciso di chiamare Preziosi per dirgli che se il giocatore non serviva al Genoa lo avremmo ripreso noi, ma la società ligure ha deciso di tenerlo perché non è riuscita ad acquistare Niang, che era il loro vero obiettivo".

PARMA

Graziano Pellé è pronto per iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Parma. Il club di Krause ha raggiunto l'accordo con la punta, svincolata dopo l'esperienza allo Shandong Luneng in Cina. Come raccolto da TMW, Pellè domani mattina sarà a Parma per firmare il contratto con la sua nuova squadra: 6 mesi più opzione per l'anno successo.

CAGLIARI

Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Kwadwo Asamoah: il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club sino al termine di questa stagione.

CHELSEA, TUCHEL PARLA DELLE DIFFICOLTA’ DI WERNER. BARCELLONA, IPOTESI AGUERO MA SOLO CON MESSI. DORTMUND, IDEA DEPAY A ZERO PER L’ATTACCO. OLYMPIQUE LIONE, SI PENSA AL RITORNO DI ANELKA. MONDIALE PER CLUB, FELIPE MELO SFIDA IL BAYERN MONACO

INGHILTERRA

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Tottenham, il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel ha parlato della crisi di Timo Werner il cui ultimo gol in Premier League risale al 7 novembre. Da allora un digiuno di 12 partite, 9 delle quali giocate da titolare: "Ha bei ricordi allo stadio del Tottenham. Ha segnato per il Chelsea e per il Lipsia lì e non cerca scuse. Sta lavorando sodo. È nostra responsabilità tirare fuori il meglio dal giocatore, quindi attaccare lo spazio per sfruttare la sua velocità".

SPAGNA

Sergio Aguero è pronto a tornare in Liga, per vestire finalmente la maglia del Barcellona: secondo Cadera Ser, il "Kun" ha aperto all'arrivo in Catalogna a patto che l'amico Messi rinnovi il proprio contratto con i blaugrana. Non è un segreto infatti che l'attaccante argentino sogni di riunirsi all'amico anche nel club oltre che con la Seleccion.

Il Siviglia ha reso nota la lista dei 25 giocatori che parteciperanno alla fase finale della Champions League. La novità è rappresentata dall'ingresso del Papu Gomez, oltre che di Aleix Vidal. Fuori come previsto Franco Vazquez. Il trequartista argentino era nella lista dei partenti, tanto da essere stato vicino anche a un ritorno in Italia. Il Siviglia si è qualificato agli ottavi di Champions League finendo dietro nel girone al Chelsea e davanti a Krasnodar e Rennes. Agli ottavi di finale incrocerà il Borussia Dortmund: partita d'andata al "Sanzhez Pizjuan" il 17 febbraio, ritorno in Germania il 9 marzo.

FRANCIA

Intervistato da RMC, il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas sogna il ritorno di Karim Benzema. L'attaccante è cresciuto proprio all'OL, prima di trasferirsi nel 2009 al Real Madrid: "Per il momento, non ho Karim. So che l'anno scorso ci sono stati contatti con Juninho. Se la cosa fosse possibile, ovviamente cercheremmo di trovare una soluzione per rendere l'affare possibile. Sarebbe un sogno per tutti i nostri tifosi". Aulas tuttavia aggiunge: "Tutto dipende dai risultati del Real Madrid. E preferisco non crederci troppo per non rimanere nel caso deluso".

Partono le consultazioni in casa Olympique Marsiglia dopo le dimissioni di Andre Villas Boas. I francesi sono alla ricerca di un nuovo allenatore e nella shortlist dei nomi più graditi c’è anche quello dell’allenatore del momento Abel Ferreira. Il tecnico portoghese, fresco di vittoria della Copa Libertadores con il Palmeiras, è legato al club brasiliano da una clausola molto bassa, da 1 milione di euro e per questo risulta un profilo particolarmente appetibile per i francesi.

Nicolas Anelka è tornato nel mondo del calcio e sarà il nuovo direttore sportivo dello Hyères, club la cui squadra milita in National 2, quarto livello della piramide calcistica d'Oltralpe. Mantenuta pertanto la promessa fatta a Mourad Boudjellal, ossia quella di accettare l'incarico nel caso fosse diventato proprietario. L'imprenditore è noto per aver condotto la squadra di rugby del Toulon sul tetto d'Europa e ora vuole riprovarci col calcio. Nei mesi scorsi è stato in trattativa per rilevare l'Olympique Marsiglia. A quanto pare ha abbassato le pretese, partendo da un club decisamente meno prestigioso e partendo dal basso.

GERMANIA

Secondo quanto riportato dalla Bild l'attaccante del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, avrebbe una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Non è l'unico big dei Fohlen con un prezzo già fissato e che potrebbe lasciare: il centrocampista Florian Neuhaus può infatti andar via in caso un club decida di spendere 40 milioni. Stesso dicasi per il tecnico Marco Rose, che con 5 milioni può risolvere il suo contratto. Nel suo caso la destinazione sembra già abbastanza scontata: il Borussia Dortmund lo sta aspettando.

Anche il Borussia Dortmund sulle tracce di Memphis Depay. L'attaccante olandese si svincolerà il 30 giugno dal Lione e su di lui c'è da tempo il Barcellona. Trasferimento tutt'altro che scontato considerando che i catalani a marzo avranno un nuovo presidente e potrebbero cambaire politica riguardo i trasferimenti e anche in panchina. Ronald Koeman è lo sponsor principale del giocatore ma molto dipenderà dalla sua permanenza. Secondo quanto riportato dalla Bild il Borussia Dortmund ci starebbe pensando in caso di partenza di Jadon Sancho, sul quale c'è da tempo il Manchester United. Depay, 26 anni, è inoltre accostato anche a Milan e Juventus.

OLANDA

Ventidue milioni spesi per un giocatore che non potrà scendere in campo in Europa League. Ha del clamoroso quanto successo in casa Ajax, dove stanno cercando di capire come mai il nuovo acquisto, Sebastien Haller, sia rimasto fuori dalla lista consegnata all'UEFA. I lancieri affronteranno dunque il Lille senza il centravanti prelevato dal West Ham per un errore, come ha lasciato intendere un portavoce del club a ESPN: "È vero che Haller non è nella lista dei giocatori per l'Europa League. Stiamo lavorando con la KNVB (la federazione olandese, ndr) e la UEFA per scoprire cosa sia andato storto".

COPPA DEL MONDO PER CLUB

Felipe Melo non ha potuto dare il contributo che avrebbe voluto nella storica vittoria del Palmeiras in Copa Libertadores. Il centrocampista e capitano, reduce da un lungo infortunio, è entrato solo nei minuti finali per difendere il risultato e ora si prepara a vivere l'esperienza del Mondiale per club, dove l'avversario da battere sarà sicuramente il Bayern Monaco: "C'è una squadra da battere ed è il Bayern Monaco, che ha la miglior rosa, il miglior giocatore al mondo e altri grandi giocatori. Ma ci sono anche Tigres, Ulsan", ha detto a Globoesporte. "Tutte le partite saranno difficili. Penseremo prima alla semifinale, sarà complicata e speriamo di vincere. In finale, teoricamente dovremmo trovare il Bayern, ma può succedere di tutto. Noi sogniamo il trofeo. Il tifoso del Palmeiras ha il diritto di sognare".