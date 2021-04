Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 aprile

JUVENTUS, PIRLO SOTTO ESAME. MILAN, OFFERTA DEFINITIVA A DONNARUMMA. ROMA, SARRI PRIMA SCELTA PER IL FUTURO - La Juventus s’interroga sul futuro, con Andrea Pirlo in discussione dopo gli ultimi risultati deludenti: secondo Sportmediaset, un risultato negativo contro il Napoli mercoledì porterebbe all'esonero e sarebbe la prima volta a stagione in corso nella gestione di Andrea Agnelli. E poi Al netto della suggestione legata all’eventuale ritorno di Allegri, il primo nome sulla lista di Agnelli rimarrebbe quello di Zinedine Zidane che a fine stagione probabilmente lascerà il Real Madrid. Il tecnico francese, scrive il portale dell'emittente televisiva, è stato sondato più volte dalla dirigenza bianconera. L’alternativa porterebbe a Simone Inzaghi, che pure nei giorni ha dato rassicurazioni sulla firma del rinnovo del contratto con la Lazio, a oggi ancora non arrivato.

Gigio Donnarumma resta uno dei pilastri sui quali il Milan intende costruire il proprio futuro, ma non ad ogni prezzo. I rossoneri, scrive il Corriere della Sera, considerano definitiva l'offerta da 7 milioni più 1 di bonus (legato al piazzamento Champions) per due anni che hanno fatto recapitare al suo agente Mino Raiola. Nessun ultimatum da parte della dirigenza, che è disposta ad aspettare fino al termine di questa stagione, confidando che né PSG né Juventus busseranno alla porta del classe '99 con una proposta da 12 milioni l'anno. Il Milan inoltre pensa seriamente a Josip Ilicic per la prossima stagione. I rossoneri sono interessati allo sloveno dell’Atalanta, il cui rapporto con Gasperini non è più idilliaco. Molto dipenderà dal rinnovo (o meno) di Calhanoglu, ma anche da altre condizioni: per l’affondo, il Milan vuole infatti assicurarsi prima la Champions. E poi un esborso non particolarmente oneroso, attorno ai 5 milioni di euro, considerando le 33 primavere di Ilicic.

Il pareggio contro il Sassuolo ha fatto tramontare quasi definitivamente il sogno della Roma di qualificarsi alla prossima Champions. A Fonseca servirebbe un'impresa - che tradotto significa trionfo in Europa League - per ribaltare le sorti di un destino, il suo, che appare segnato. A difendere il portoghese all'interno del club è rimasto soltanto Tiago Pinto, che ha comunque dovuto aprire il casting per il suo successore su input della società. Il nome più intrigante, secondo Il Messaggero, è quello di Maurizio Sarri, che avrebbe più volte aperto ad un futuro nella Capitale.

Assist e prestazioni convincenti. Le big studiano Nahuel Molina, difensore dell’Udinese arrivato in Italia in questa stagione. Molina conquistato apprezzamenti e stima dalla Nazionale Argentina. E anche le big sono attente alla sua crescita. Inter e Atletico Madrid seguono con attenzione il suo percorso. E per Molina presto potrebbe essere tempo di mercato...

Il momento è di quelli da assaporare avidamente: sabato Simone Inzaghi ha centrato l'ottava vittoria casalinga consecutiva in campionato con la sua Lazio, eguagliando un'impresa che in passato riuscì soltanto ad Eriksson e a Maestrelli. La sua storia in biancoceleste è cambiata di nuovo nelle ultime settimane, dopo il saliscendi degli scorsi mesi sul tema rinnovo. La firma sul nuovo contratto, adesso, sembra davvero in arrivo. E chissà che non accada proprio oggi, suggerisce Il Messaggero, nel giorno del quarantacinquesimo compleanno del tecnico biancoceleste.

BARÇA, KOEMAN SU HAALAND: “PAUSA SFRUTTATA PER ORGANIZZARCI, MA NON FACCIO NOMI”. MANCHESTER UNITED, DE GEA SUL MERCATO - Negli scorsi giorni Mino Raiola, agente di Erling Braut Haaland, ha incontrato diverse squadre per parlare del futuro del norvegese, tra cui il Barcellona del presidente Laporta. Nella conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Valladolid, il tecnico blaugrana Ronald Koeman è stato sottoposto ad una domanda proprio riguardante l'attaccante del Borussia Dortmund, a cui però ha preferito non rispondere: "Io e il presidente abbiamo sfruttato la pausa per organizzare alcune riunioni circa la stagione in corso e la prossima. Questa cosa succede in tutti i club del mondo, non solo da noi. Non parlerò di giocatori che non sono nostri. Non so se sia possibile ingaggiare o meno un grande giocatore. Abbiamo parlato di acquisti, ma è il presidente che decide perché conosce la situazione finanziaria del club. Non sono io a doverlo dire".

David De Gea è ufficialmente sul mercato. Lo riporta The Mirror, che spiega i motivi per cui il Manchester United ha deciso di lasciare andare il portiere spagnolo, in Inghilterra da quasi dieci anni. De Gea è il portiere più pagato del mondo e ha uno degli stipendi più alti in Premier League, e in novembre ha compiuto trent'anni e si è fermato più volte per infortunio nelle ultime due stagioni. Se a questo si aggiunge la crescita di Dean Henderson, che ha sempre sostituito più che degnamente l'ex Atletico, si arriva alla decisione presa dai Red Devils, che devono però fare i conti con il contatto del portiere, legato allo United fino al 2023. Sullo spagnolo da tempo ci sono gli occhi del PSG, che è l'unico club che può permettersi quello stipendio per un portiere, ma la sensazione è che se De Gea volesse lasciare l'Inghilterra dovrebbe abbassarsi e non di poco lo stipendio.