Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 giugno

vedi letture

LAZIO, IL GIORNO DI SARRI. INTER SU EMERSON PALMIERI. TORINO IN PRESSING PER MESSIAS - Nuovi contatti ieri tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il presidente Lotito ha dato all'allenatore fino a quarantotto ore per firmare il contratto e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina biancoceleste, ma se tutto andrà come da programmi già oggi potrà arrivare il tanto atteso nero su bianco. Sono ore caldissime per il futuro dei capitolini, con mister Sarri adesso veramente a un passo dall'essere annunciato.

L’Inter fa sul serio per Emerson Palmieri. Come riportato da Sky Sport, il laterale del Chelsea è al momento l’obiettivo numero uno per il club nerazzurro che dovrà sostituire quasi sicuramente Achraf Hakimi. Simone Inzaghi ha fatto sapere alla società che l’azzurro è la sua prima scelta, anche perché conosce già bene il campionato italiano. Il contratto in scadenza nel 2022 è un’arma a favore dell’Inter. Sul calciatore anche Juventus e Napoli.

Il Barcellona guarda alla Serie A per rinforzare la retroguardia nonostante il colpo Eric Garcia. Come riportato dal Mundo Deportivo, sarebbero tre gli obiettivi dei blaugrana e due militano in Italia: oltre ad Aymeric Laporte del Manchester City sui taccuini dei catalani ci sono anche Matthijs De Vrij della Juventus e Stefan De Vrij dell’Inter.

Sono tre i nomi su cui stanno lavorando i dirigenti del Cagliari dopo i primi vertici di mercato con Leonardo Semplici. Il primo è un difensore che il tecnico conosce bene, ovvero Bonifazi, che è entrato nella porta del grande calcio proprio sotto la guida del tecnico toscano alla SPAL. Poi a centrocampo c'è stato un primo sondaggio per ottenere il prestito di Lobotka che il Napoli cede volentieri per provare a valorizzare. Infine in attacco piace Pablo Rodriguez del Lecce, giocatore che i sardi dovrebbero contendere al Getafe, molto interessato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Junior Messias dopo una stagione da rivelazione lascerà il Crotone in questa finestra di calciomercato. Come scrive il quotidiano 'La Stampa', la valutazione che oggi fa il Crotone del suo cartellino è di 10 milioni di euro. In pole c'è il Torino, con Vagnati e Cairo già al lavoro per consegnare a Juric il primo rinforzo per la prossima stagione.

I 45 milioni di euro che il Manchester United vorrebbe versare per acquistare Cristian Romero dall'Atalanta non bastano al presidente Percassi che per il suo riscatto obbligatorio dovrà versare una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Dunque per dare l'ok a una trattativa del genere, il presidente nerazzurro chiede di partire da 60 milioni, un'offerta monstre che a quel punto potrebbe anche permettere alla Dea di fare una plusvalenza tale da acquistare anche due titolari con gli incassi dell'addio dell'argentino. A riportarlo è Tuttosport.

Al lavoro per definire gli ultimi dettagli per l'ingaggio di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore, l'Hellas Verona - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - ha avviato anche i contatti per l'acquisto del figlio, ovvero quel Federico Di Francesco che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della SPAL ma ha un altro anno di contratto col Sassuolo.

Ventisei anni, Di Francesco piace anche al Venezia, club che ha ufficialmente confermato il tecnico Paolo Zanetti.

DERBY INGLESE PER SERGIO RAMOS. PSG, AVANTI CON POCHETTINO. MANCHESTER CITY, FIDUCIA PER IL RINNOVO DI FERNANDINHO - Derby di Manchester per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, sempre più lontano da Madrid, potrebbe proseguire la propria carriera in Premier League: il club guidato da Pep Guardiola avrebbe offerto al centrale andaluso due anni di contratto, ma lo United non vuole assolutamente mollare la presa. Non è escluso un ritorno al Siviglia, ma l'obiettivo è quello di restare protagonista in un top club europeo anche in chiave nazionale. A riportarlo è ESPN.

Mauricio Pochettino resterà al Paris Saint-Germain. Il Tottenham, dopo il mancato accordo con Antonio Conte, ha effettuato un tentativo per convincere l'ex tecnico a tornare in Premier League, ma secondo quanto riportato da Sky Sport l'allenatore argentino rimarrà in Francia. Inoltre i parigini sono vicini a chiudere l'accordo con Wijnaldum.

In casa Manchester City tiene banco il futuro di capitan Fernandinho. Il brasiliano classe '85 ha il contratto in scadenza e fino ad oggi non ci sono stati rumors sul rinnovo. Tuttavia, come riporta il Sunday Mirror, la dirigenza dei Citizens è tranquilla, convinta che il capitano resterà all'Etihad anche la prossima stagione.