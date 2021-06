Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 giugno 2021

DI FRANCESCO È IL NUOVO TECNICO DEL VERONA. D'AMBROSIO RINNOVA CON L'INTER MA IL NAPOLI LO CORTEGGIA. LA FIORENTINA VUOLE TENERE VLAHOVIC. BELOTTI VERSO LA ROMA. SZCZESNY RESTA ALLA JUVENTUS.

Dopo la risoluzione col Cagliari firmata nel pomeriggio, Eusebio Di Francesco ha firmato un contratto fino al 2023 con l'Hellas Verona. Un'altra panchina di Serie A così ha trovato il nuovo padrone.

Non percorribile la strada che potrebbe portare l'Inter sulle tracce di Lorenzo Insigne. Non ci sono infatti le condizioni economiche per sostenere l'ingaggio richiesto, di oltre 4 milioni di euro e tra club ancora non ci sono stati contatti in merito a questa possibilità.

Danilo D'Ambrosio ha prolungato il contratto con l'Inter fino al 2022 grazie a un'opzione in mano al club nerazzurro, ma il futuro non è ancora definito. Il Napoli si è fatto sotto con decisione e il giocatore starebbe valutando questa possibilità pur essendo molto legato all'Inter.

La Roma è vicina alla firma di Granit Xhaka dall'Arsenal. Secondo i report in Inghilterra, i giallorossi sarebbero a un passo dall'accordo e dunque dalla firma del centrocampista svizzero.

Donnarumma alla Juventus? La possibilità sembra decisamente remota, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Szczesny: "Ho parlato col club e mi è stato detto che nessuno ha dubbi a proposito del ruolo di portiere. La Juve conta su di me e non mi venderà al 100%".

L'Atalanta ha superato la Roma nella corsa per arrivare al centrocampista dell'AZ Teun Koopmeiners. Addirittura il suo ingaggio potrebbe essere definito nei prossimi giorni, con 20 milioni che finirebbero nelle casse degli olandesi e per il giocatore cinque anni di accordo a 1,5 milioni di euro a stagione.

Tutti vogliono Dusan Vlahovic, compresa la Juventus di Allegri. La Fiorentina però non molla e valuta il ragazzo serbo almeno 60 milioni cash senza contropartite o pagamenti dilazionati di sorta. Il problema è che il giocatore non ha ancora rinnovato l'accordo in scadenza nel 2023, anche se il club viola continuerà a trattare perché fortemente intenzionata a puntare sulla punta classe 2000.

Andrea Belotti ha detto sì alla Roma e ora aspetta che i club trattino il suo passaggio in giallorosso. Il giocatore non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e il club dei Friedkin ha già messo 20 milioni di euro mentre la richiesta granata è di 30. A 25 milioni le parti potrebbe arrivare la fumata bianca.

La Fiorentina è interessata a Milik. L'attaccante potrebbe lasciare il Marsiglia con i viola che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Lirola che l'OM aveva provato a riscattare con lo sconto incontrando un secco no da parte gigliata.

IL BARCELLONA MOLLA WIJNALDUM MA È VICINO AD ACCOGLIERE DEPAY. LUIS CAMPOS NUOVO DS DEL PSG? L'ARSENAL VUOLE RIPORTARE ODEGAARD IN PREMIER.

L'Arsenal è fiducioso e vuole riportare a Londra Martin Odegaard. I Gunners cercano un fantasista e sono pronti a scommettere nuovamente sul talento norvegese del Real Madrid, con un nuovo prestito o - secondo Football London - addirittura anche a titolo definitivo.

Il Barcellona alza bandiera bianca per Georginio Wijnaldum. Come conferma anche questa mattina Sky Sports UK, il futuro del centrocampista olandese sarà al Paris Saint-Germain

Il Barcellona però si potrà rifare con un colpo per l'attacco. Memphis Depay è a un passo con le parti che stanno già definendo i dettagli in vista della firma del contratto.

Dopo la sua esperienza al Lille, Luis Campos potrebbe approdare nuovamente in un club di Ligue 1. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Le Parisien, l’ex ds della formazione biancorossa sarebbe stato accostato al Paris Saint-Germain.

Niente Napoli per Youssouf Sabaly. Il terzino destro senegalese, 28 anni, è infatti da qualche minuto ufficialmente un nuovo giocatore del Betis.

Ante Budimir è adesso a tutti gli effetti un calciatore dell'Osasuna. La società di Pamplona ne ha infatti comunicato il riscatto dal Maiorca: l'attaccante croato classe '91, che in Italia ha trascorsi tra Crotone e Sampdoria, ha firmato un contratto in scadenza al 30 giugno 2025.