Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 maggio

vedi letture

JUVE, PARATICI SUL FUTURO: “SONO STATO IN SCADENZA TANTE VOLTE”. L’AGENTE DI OSIMHEN: “FELICE A NAPOLI”. - Fabio Paratici, Managing Director della Football Area della Juventus ha parlato del suo futuro a Sky: "Noi siamo tutti molto concentrati sul risultato che dobbiamo raggiungere. Chiediamo ai nostri giocatori di essere concentrati solo sul risultato sportivo e lo pretendiamo anche da noi stessi. Questa è la nostra posizione. tra l'altro, se devo parlare del mio contratto, è stato in scadenza tante volte in questi undici anni, non ha mai costituito un problema e non sarà un problema. A tempo debito se ne parlerà ma adesso dobbiamo stare tutti molto concentrati. Lo chiediamo ai calciatori, a tutto il gruppo squadra, siamo tutti molto concentrati sul raggiungere il nostro obiettivo".

Victor Osimhen ha superato tanti problemi fisici, il Coronavirus ed è tornato a giocare e a far gol con continuità nel Napoli. "Victor è felice per la vittoria di ieri, si sente sempre più a suo agio in questa squadra e poi, quando fai gol, viene tutto più facile - dice il suo agente, William D’Avila, a Radio Kiss Kiss Napoli, all'indomani del successo per 4-1 sullo Spezia condito da doppietta del nigeriano - è orgoglioso di vestire la maglia del Napoli e ci tiene a ringraziare il club per averlo atteso tra infortunio e Covid. Sta segnando come una macchina perché gode della fiducia di tutti e l’atmosfera ottima nello spogliatoio lo sta aiutando molto. I giudizi negativi? Non gli abbiamo mai dato peso, non li abbiamo mai ascoltati. E’ normale, però, che se un giocatore viene pagato così tanto la piazza si aspetta il massimo sin da subito. Futuro? Il rapporto col mister è perfetto, Gattuso è un ottimo allenatore”.

La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda il nuovo tecnico della Fiorentina. Fra le opportunità per la guida dei viola ci sarebbe anche quella legata a Rudi Garcia. L'ex Roma è in scadenza con il Lione e in caso di mancata qualificazione in Champions potrebbe anche lasciare i rossoblu. Decisamente più in salita invece la pista che porta a Unai Emery, in lotta per la vittoria dell’Europa League con il suo Villarreal.

La rifondazione della Roma partirà dal portiere. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'obiettivo numero uno dei giallorossi sia Juan Musso dell'Udinese: il prezzo del cartellino è alto (circa 25 milioni di euro), ma l'argentino ha le qualità che i Friedkin cercano per fare un investimento importante. Il piano B è Rui Patricio, portiere del Wolverhampton gestito da Mendes, che è anche il procuratore di Mourinho: il classe '88 va in scadenza tra un anno e potrebbe arrivare nella Capitale per una cifra tutto sommato abbordabile, tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Per la difesa si pesca in Premier: lo Special One vorrebbe riavere con sé Eric Dier, suo fedelissimo al Tottenham, ma gli occhi sono puntati anche su Zouma del Chelsea e Nathan Aké del City: il secondo sembra più facile da convincere, alla luce dello scarso minutaggio avuto in questa stagione a Manchester. La richiesta dei Citizens, secondo la rosea, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

MANCHESTER UNITED, SI LAVORA AL RINNOVO DI BRUNO FERNANDES. PSG, IL BARÇA NON HA PRESO BENE IL RINNOVO DI NEYMAR - Il Manchester United è al lavoro per il rinnovo di Bruno Fernandes, grande protagonista in Europa League dove i Red Devils hanno raggiunto la finale Come riportato dal Sun on Sunday, il club offrirà all’ex Sampdoria un nuovo accordo con l’ingaggio raddoppiato. Appuntamento fissato dopo la finale di Europa League.

"Il Barcellona si è sentito usato da Neymar". È un pensiero ricorrente, quello espresso oggi dai principali media spagnoli dopo la notizia del rinnovo dell'attaccante brasiliano con il Paris Saint-Germain fino al 2025 . Secondo RAC1, il club catalano aveva inviato un emissario a Parigi un mese fa per discutere di un possibile ritorno dell'ex, e quest'ultimo avrebbe manifestato questo desiderio. Per questo motivo, il Barça oggi si sente deluso e sfruttato da Neymar, ma adesso è pronto a fare sul serio per Erling Haaland, che diventa obiettivo principale del presidente Laporta. Lo stesso Laporta deve però fare attenzione alle lusinghe del PSG nei confronti di Lionel Messi. che potrebbe essere tentato dall'idea di giocare di nuovo col suo vecchio amico.

Il Chelsea fa sul serio per Harry Kane. Come riporta questa mattina The Football Insider, infatti, i Blues avrebbero individuato proprio nel bomber del Tottenham il loro principale obiettivo in vista della prossima stagione e starebbero preparando un'offerta da capogiro per convincere il patron Levy a privarsene. Il classe '93, vincolato agli Spurs da un accordo fino al 30 giugno 2024, è pronto dal canto suo a vivere il "solito" dilemma estivo: restare a vita al Tottenham o cercare gloria altrove? Presto una decisione, perché il club di Abramovich fa sul serio.

"Quello che posso affermare con certezza è che renderò le cose molto facili al club". Con queste dichiarazioni rilasciate in conferenza, Zinedine Zidane non ha per nulla dissipato i dubbi relativi al suo futuro. Secondo l'edizione online di AS, tuttavia, il tecnico francese sembra destinato a restare in sella ai Blancos anche l'anno prossimo: Florentino Perez non avrebbe infatti avviato alcun contatto con altri tecnici, nemmeno con Allegri, che secondo il quotidiano sarebbe vicino alla firma con un'altra big europea.