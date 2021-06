Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 giugno

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LAZIO-SARRI VERSO L’ACCORDO. HELLAS E SASSUOLO SI SFIDANO PER DIONISI, MIHAJLOVIC RESTA A BOLOGNA. ANCHE ITALIANO E ZANETTI VERSO LA PERMANENZA. LA JUVE CORTEGGIA DONNARUMMA, MA CI SONO PSG E BARCELLONA. MILIK E LOCATELLI I PRIMI OBIETTIVI. IL MILAN LAVORA PER TOMORI E GIROUD, MA SEGUE SEMPRE DE PAUL. INTER, HAKIMI PUÒ PARTIRE PER 80 MILIONI, KOSTIC IL SOSTITUTO. NAPOLI, POSSIBILI DUE ADDII DI PESO. LA FIORENTINA PUNTA ORSOLINI E POLITANO E GUARDA IN PORTOGALLO. ROMA-MKHITARYAN AVANTI INSIEME. QUAGLIARELLA RINNOVA CON LA SAMPDORIA

Il domino degli allenatori continua a tener banco in Serie A con la Lazio che continua a lavorare per portare Maurizio Sarri nella capitale. Per l’ex tecnico di Napoli e Juve sarebbe pronto un triennale da quattro milioni a stagione. In casa Empoli invece si aspetta la decisione di Alessio Dionisi, che piace a Hellas Verona e Sassuolo, e sta riflettendo sul da farsi. Il club veronese intanto continua a guardarsi attorno con anche i nomi di Di Francesco e Tudor sul taccuino, mentre Vincenzo Italiano sembra essere vicino al rinnovo con lo Spezia. Resterà alla guida del Bologna Sinisa Mihajlovic che dopo qualche giorno di riflessione ha sciolto le riserve. Infine il Venezia dove sembra avvicinarsi la fumata bianca con il tecnico della promozione Paolo Zanetti, nome che piace molto all’Udinese.

Per quanto riguarda i giocatori la Juventus è al lavoro per dare ad Allegri una squadra adatta ai suoi bisogni. Per la porta si continua a lavorare per Gigio Donnarumma, che lascerà il Milan a parametro zero, su cui però si stanno muovendo sia il Barcellona sia il PSG. In caso di approdo in bianconero del portiere italiano potrebbe partire il polacco Szczesny che piace all’Arsenal. Per quanto riguarda il centrocampo invece l’obiettivo numero uno resta sempre Manuel Locatelli del Sassuolo, ma occhio a Miralem Pjanic che vorrebbe tornare a Torino dopo la partentesi opaca al Barcellona. In attacco tutto ruota attorno a Cristiano Ronaldo che potrebbe anche lasciare a fine anno per approdare al Manchester United o al PSG. Resterà invece Morata così come dovrebbe restare anche Dybala che però dovrà rinnovare il contratto. In entrata torna di moda Arkadiusz Milik attualmente in forza al Marsiglia.

Il Milan è al lavoro per un doppio colpo in casa Chelsea: il difensore Tomori, già in rossonero in questa stagione, che deve essere riscattato e l’attaccante Olivier Giroud che va in scadenza a fine stagione e dovrebbe rivestire i panni di vice Ibra. Per aumentare il tasso qualitativo della squadra l’obiettivo è invece Rodrigo De Paul dell’Udinese che viene valutato 35-40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe diminuire con l’inserimento di una contropartita tecnica come Hauge. Le alternative sono Ilicic dell’Atalanta, Gomez del Siviglia e Amine Adli del Tolosa. Col Brescia invece si discuterà di Sandro Tonali con il Milan che vorrebbe uno sconto sui 25 milioni di riscatto pattuiti un anno fa.

L’Inter potrebbe sacrificare l’esterno Achraf Hakimi per far quadrare i conti, ma solo di fronte a un’offerta attorno agli 80 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare Filip Kostic dell’Eintracht Francforte, ma i nerazzurri seguono anche Max Aarons del Norwich City su cui però c’è anche la Roma. Il club giallorosso intanto ha rinnovato per un altro anno il contratto del fantasista Henrikh Mhkitaryan. In casa Napoli invece si lavora alla squadra per Luciano Spalletti. In entrata piacciono Marcos Senesi del Feyenoord, Emerson Palmieri del Chelsea e Youssouf Sabaly del Bordeaux, ma il vero nodo da sciogliere è quello relativo a Lorenzo Insigne che è in scadenza nel 2022. Le trattative per il rinnovo al momento non decollano con il capitano che potrebbe salutare in caso di mancato accordo. In uscita potrebbe esserci anche Dries Mertens a causa della nuova politica di contenimento dei conti.

Molto attiva anche la Fiorentina che dovrà trovare l’accordo con il Marsiglia per la permanenza in Francia di Pol Lirola visto che il terzino ha fatto sapere di non voler tornare in Italia. Per le corsie esterne d’attacco il club viola punta Matteo Politano del Napoli, già allenato da Gattuso, e Riccardo Orsolini del Bologna, mentre a centrocampo si continuano a sondare i nomi di Sensi e Torreira. Dal Portogallo infine potrebbero arrivare tre giocatori: Il fantasista Filip Krovinovic di proprietà del Benfica, e i centrocampisti Sergio Oliveira e Jesus Corona entrambi in forza al Porto. Il Torino invece punta a rinforzare la trequarti con Gaston Ramirez, in uscita dalla Sampdoria, ma occhio anche a Messias del Crotone che però piace anche a Genoa e Fiorentina. Il club viola è poi pronto a sfidare la Sampdoria per il regista Matteo Ricci che lascerà lo Spezia. Intanto i blucerchiati hanno annunciato il rinnovo del centravanti Fabio Quagliarella fino al 2022. Luca Ceppitelli viaggia verso il rinnovo con il Cagliari. Il difensore rossoblu andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ma si avvia a prolungare il proprio matrimonio con il club isolano. La Salernitana fa sul serio. In attesa di conoscere sviluppi riguardante la società, il direttore sportivo Fabiani è all'opera per costruire la squadra per la prossima stagione. Fra i nomi sul taccuino del club ci sarebbero Gregoire Defrel del Sassuolo, Kevin Lasagna, nell’ultima stagione a Verona, e Junior Messias del Crotone ma nel mirino anche di altri club di A.

IL REAL MADRID RIPARTE DA ANCELOTTI. KOEMAN VERSO LA PERMANENZA A BARCELLONA. DOPO AGUERO ANCHE GARCIA IN BLAUGRANA. IL CHELSEA PUNTA TRAORE PER L’ATTACCO, IL CITY VUOLE KANE E OFFRE GABRIEL JESUS E STERLING AL TOTTENHAM. RUMENIGGE DICE ADDIO AL BAYERN

Il Real Madrid ha deciso di fare un ritorno al passato per il dopo Zidane. Il club spagnolo infatti ha annunciato il ritorno sulla panchina di Carlo Ancelotti, già alla guida del club dal 2013 al 2015. Il tecnico italiano ha firmato un accordo fino al 2024. Sulla panchina del Barcellona invece dovrebbe restare Ronald Koeman, ma con un contratto strutturato in maniera diversa rispetto a quello precedente. Intanto il club blaugrana ha annunciato, do Aguero, l’arrivo di Eric Garcia dal Manchester City. Il difensore ha firmato un contratto fino al 2026 con clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Juan Miranda è invece diventato un giocatore del Betis Siviglia con il Barcellona che riceverà il 40% della futura rivendita del classe 2000.

Dopo aver conquistato la Champions League il Chelsea è pronto a fare un mercato di primo piano anche la prossima estate per garantire a Thomas Tuchel una formazione in grado di competere ad altissimi livelli anche nella stagione ventura. Roman Abramovich avrebbe messo a disposizione del tecnico oltre 200 milioni di euro per la campagna acquisti, con i quali portare a Stamford Bridge un attaccante, un centrocampista e almeno un difensore. Per quanto riguarda il fronte offensivo il nome caldo è quello di Adama Traore, prodotto del vivaio del Barcellona esploso in Premier League con la maglia del Wolverhampton. In uscita invece ci sarebbe Tammy Abraham che piace molto a West Ham e Leicester. Potrebbe profilarsi una maxi operazione di mercato nelle prossime settimane fra Manchester City e Tottenham con al centro Harry Kane. Il centravanti degli Spurs e della Nazionale inglese sta cercando una nuova avventura professionale che gli permetta di vincere il primo trofeo in carriera e per questo si è fatto avanti il club allenato da Pep Guardiola che potrebbe offrire in cambio Raheem Sterling e Gabriel Jesus.

L’Olympique Marsiglia è invece a un passo dall’acquisto per 25 milioni di euro, più 5 d bonus, del centrocampista Gerson dal Flamengo. Karl-Heinz Rummenigge ha detto addio al Bayern Monaco, al suo posto arriva Oliver Kahn.Prosegue la fuga di calciatori dalla Cina. Passato nel 2020 dal Porto al Tianjin Teda, l'attaccante brasiliano classe '91 Tiquinho Soares riparte dalla Grecia: ha firmato un contratto con l'Olympiacos. Nuovo acquisto per il PSV Eindhoven. Phillipp Mwene (27), terzino sinistro austriaco di origini kenyote, ha firmato un triennale con i vice campioni d'Olanda. Era svincolato dal Magonza. Mwene fa parte della lista convocati da parte del ct Franco Foda. L'Union Berlino, qualificata alla prossima Conference League, si regala un rinforzo di qualità a costo zero. Ecco Pawel Wszolek (29), arrivato in regime di svincolo dal Legia Varsavia. L'attaccante esterno, già nazionale polacco, vanta una doppia esperienza in Italia con le maglie di Sampdoria ed Hellas Verona, ma la sua avventura più lunga è con il Queens Park Rangers. Dopo sei stagione ricche di successi, Cican Stankovic lascia il Salisburgo. Il portiere bosniaco, classe 1992, passa all'AEK Atene, firmano un contratto fino al 30 giugno 2025. L'annuncio è arrivato dalla società austriaca. Fresco di promozione in Premier League, il Watford ha da poco annunciato un rinforzo per il massimo campionato. Si tratta di Imran Louza, centrocampista 22enne di nazionalità francese che arriva in forza agli Hornets dal Nantes, salvatosi al playout in Ligue 1. Non rivelata la cifra del trasferimento (secondo le indiscrezioni si attesta sui 10 milioni), il calciatore ha sottoscritto un contratto di durata quinquennale col club inglese.Olivier Dall'Oglio è il nuovo allenatore del Montpellier. Il tecnico francese, 57 anni, lascia il Brest dopo due stagioni. Aveva un contratto fino al 2022, ma è stata accordata la risoluzione prima della scadenza.