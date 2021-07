Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 luglio

vedi letture

JUVENTUS, IL RINNOVO DI DYBALA UNA PRIORITÀ. SIMEONE DICE ADDIO AL CAGLIARI. RAMIREZ, NO AL GENOA -

Il rinnovo di Paulo Dybala è una priorità in casa Juventus. Come riportato da Sky Sport, presto è previsto un incontro per prolungare il contratto de La Joya, in scadenza nel 2022. Ci sono già stati contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del calciatore, contatti che saranno approfonditi a breve.

Giovanni Simeone saluta il Cagliari. Lo fa con un'intervista concessa ai microfoni di Radio Colonia: "Ho 26 anni e devo alzare il mio livello, cercando un progetto che mi aiuti a crescere. Non intendo solo giocare bene, ma migliorare costantemente imparando dagli errori, grazie a una precisa organizzazione di gioco e un allenatore in grado di rendermi forte", ha concluso l'attaccante argentino.

Gaston Ramirez è attualmente svincolato, dato che il suo contratto con la Sampdoria - in scadenza allo scorso 30 giugno - non è stato rinnovato. Intervenuto sulle frequenze di Rock&Gol, il fantasista uruguaiano ha così spiegato: "Ho concluso il mio contratto, sono libero e svincolato, vediamo quali soluzioni posso trovare, vediamo cosa arriva. La mia priorità è quella di continuare e di restare in Europa. Vorrei sempre cercare di competere ai massimi livelli. Vedremo cosa potrà succedere. Genoa? Non credo, per amore della gente della Sampdoria, non vorrei rovinare qualcosa restando a Genova. Conservo l’amore e il rispetto che i tifosi hanno per me".

La Salernitana a caccia di una punta. Con l'iscrizione al massimo campionato avvenuta con successo, il club campano cerca elementi per rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Stefano Pettinari sarebbe l'indiziato numero uno per il reparto offensivo mentre Antonino La Gumina della Sampdoria sarebbe l'alternativa.

Dubbio Arturo Vidal per l'Inter. Il centrocampista cileno non ha lasciato molto il segno, specie con l'ingaggio da sei milioni di euro all'anno, con la maglia nerazzurra e sarebbe stato messo sul mercato dal club. Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, il Boca Junior si sarebbe informato con l’agente del giocatore mentre Club America e qualche squadra di MLS con la società.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Fabiano Parisi ha rinnovato il suo contratto con l'Empoli fino al 2025. Il club toscano, nelle scorse ore, ha infatti trovato un nuovo accordo con il terzino classe 2000, arrivato in azzurro la scorsa estate. L'attuale contratto, in scadenza nel 2023, verrà prolungato di due anni con adeguamento di ingaggio.

EVERTON, OBIETTIVO SAINT MAXIMIN. PSG FORTE SU POGBA. CRYSTAL PALACE, OBIETTIVO DOLBERG - È Allan Saint-Maximin il grande sogno per l'attacco dell'Everton di Rafa Benitez. I Toffees - secondo quanto riferito dal Daily Mirror - sarebbero disposti a mettere sul piatto 50 milioni di sterline per il francese su espressa richiesta del nuovo tecnico. Un'offerta giudicata però insufficiente dal club bianconero, che valuta il suo talento circa 60 milioni.

Il Paris Saint-Germain non vuole più fermarsi. Il club parigino nelle ultime ore ha alzato il pressing per Paul Pogba: secondo quanto riportato da Telefoot i contatti tra Mino Raiola e la dirigenza francese si sono intensificati, nelle prossime ore l'ex centrocampista della Juventus deciderà se proseguire la carriera con lo United o trasferirsi in Ligue 1. Il centrocampista francese però chiede rassicurazioni sulla titolarità visto l'arrivo di Wijnaldum e la presenza di Paredes e Verratti.

Nonostante la vittoria della Champions League Thomas Tuchel vuole rinforzare il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dalla Bild il tecnico tedesco sta corteggiando Erling Braut Haaland: al momento la richiesta del Borussia Dortmund di 175 milioni è davvero elevata, un prezzo quasi proibitivo per i Blues. Nel 2022 scatterà una clausola d'uscita di 75 milioni di euro: il prossimo anno sarà davvero complicato trattenere l'attaccante norvegese.

Il nuovo allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira sogna in grande. Secondo quanto riportato dal Sun, l'allenatore francese avrebbe richiesto Kasper Dolberg, attaccante danese che ha incantato tutti durante Euro2020. Le Eagles comunque stanno già sondando le varie alternative: si pensa anche a Eddie Nketiah, 22enne dell'Arsenal.