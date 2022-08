Meret rinnoverà per un anno col Napoli, poi il prestito allo Spezia. E Provedel alla Lazio

Il Napoli ha dato il via libera al prestito di Alex Meret allo Spezia. Il portiere classe '97 rinnoverà il contratto per una stagione coi partenopei e poi andrà a titolo temporaneo alla corte di Gotti. La prima scelta delle aquile era Bartomej Dragowski, ma le richiesta troppo alte della Fiorentina hanno fatto virare lo Spezia su un altro obiettivo: l'accordo si chiuderà subito dopo il rinnovo di Meret col Napoli. Appena arriverà l'accordo definitivo, lo Spezia darà il via libera alla cessione di Ivan Provedel alla Lazio per circa 2.5 milioni di euro.