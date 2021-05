Messias resterà in Serie A: Lazio, Bologna e Genoa sulle sue tracce

vedi letture

Il Crotone è retrocesso in Serie B, ma Junior Messias merita di restare in Serie A. E a tre club della massima categoria fa gola. In primis Lazio e Bologna, a cui s'è agigunto il Genoa. La valutazione fatta dal club calabrese è di 6-7 milioni di euro. Le trattative non sono ancora entrate nel vivo, ora si attendono offerte concrete. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.