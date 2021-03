"Mi sento importante e ho la fiducia dei compagni". Rivedi Verratti dopo la prova col PSG

Marco Verratti, centrocampista del PSG, parla ai microfoni di Sky dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League, con l'eliminazione del Barcellona: “Mi sento importante, ho la fiducia di compagni e mister e in mezzo al campo so che i compagni hanno fiducia in me. La qualificazione è importantissima, erano anni che non passavamo il turno con loro. Sapevamo la loro forza, questo dimostra anche la partita nostra del Camp Nou: oggi ci hanno messo in difficoltà, sono grandi. Ora ci riposiamo e pensiamo al futuro”.

