"Migliorato nella continuità, Pirlo mi ha aiutato". Rivedi Chiesa sulla stagione alla Juventus

Federico Chiesa è sicuramente uno dei protagonisti più importanti di questa stagione della Juventus. Con 13 gol e 11 assist in 39 partite tra campionato e coppe, l'esterno bianconero sta raggiungendo la sua definitiva affermazione. Il segreto di questa crescita lo svela lo stesso Chiesa, ai microfoni di Sky Sport: "Quello che mi ha caratterizzato quest'anno è stata la continuità di prestazioni, è quello in cui sono migliorato maggiormente e di conseguenza sono arrivati i risultati. Le motivazioni sono molteplici, dall'allenarmi con grandi campioni e prendere esempio da loro agli insegnamenti e le richieste del mister. In questo club c'è la mentalità di migliorare sempre e vincere. Pirlo mi ha aiutato tantissimo in questi mesi, soprattutto per la fiducia che mi ha dato da quando sono arrivato. Ogni giorno mi dà consigli su come migliorare sia per la fase offensiva che per quella difensiva. Mi ha aiutato tanto e lo devo ringraziare".

RIvedi il video con le parole di Federico Chiesa!