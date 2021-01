Miha e il bilancio sui giovani: "Schouten quello che mi ha sorpreso di più. Vignato tra i migliori"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, mister Sinisa Mihajlovic ha fatto un bilancio sulla crescita dei giovani talenti rossoblù: "Schouten, Vignato e Tomiyasu sicuramente stanno migliorando tanto. Vignato in particolare è stato uno dei migliori in tutte le gare che ha giocato, nonostante giocasse a destra e sapessimo bene che lui rende meglio a sinistra. Schouten? Quando gioca siamo una squadra, quando non gioca un'altra... È fondamentale per noi, è un giocatore intelligente, che non sporca i palloni. Da quando sono arrivato, lui è senza dubbio quello che mi ha maggiormente sorpreso in positivo. Anche Tomiyasu è cresciuto tanto, naturalmente giocando da centrale fa più fatica perché il campionato italiano è difficile, e gli manca quella scaltrezza che hanno altri giocatori di culture diverse. Giocando e passando più tempo in Italia potrà però solo migliorare. Da questi tre mi aspetto tanto. Anche Barrow è partito bene, ora ha un momento di flessione ma ritornerà. Svanberg poi sta continuando bene, ma da lui mi aspetto ancora di più. Hickey ha fatto bene all'inizio e poi è calato, ma è normale, ha solo 18 anni", le dichiarazioni del tecnico del Bologna.