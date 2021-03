Mihajlovic: "Morandi e Ferrero vennero a trovarmi in ospedale. Sembrava di essere al Muppet Show"

E' vero che Ferrero è concentrato su di te per il futuro? Alla vigilia di Bologna-Sampdoria, il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha risposto anche a questa domanda: "Per me Ferrero è un amico, mi sento con lui spesso, al di là del calcio. Mi è sempre venuto a trovare anche in ospedale. Anzi approfitto per fare gli auguri anche a Gianni (Morandi, ndr), che ora è in ospedale. Una volta sono venuti entrambi a trovarmi in ospedale, sono state le due ore più belle... Sembravano i due vecchietti del Muppet Show, e io stavo li sdraiato a guardarli".

