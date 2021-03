Mihajlovic: "Smetterò di allenare a 80 anni. Il carattere? Sono duro perché il talento non basta"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata da Sinisa Mihajlovic a Tuttosport, il tecnico serbo del Bologna ha dichiarato che smetterà di allenare a 75 o 80 anni. Poi parlando del Papa, che ha incontrato circa un mese fa per un lungo incontro privato: "È un tuttocampista, può ricoprire tutti i ruoli. L'importante è che stia in campo, farebbe la differenza". Parlando del suo carattere invece: "Sono duro sulle cose dure ma sono una persona molto sensibile. Con la malattia sono migliorato in questo senso. Sono capace di chiedere scusa e anche di perdonare. Io ho giocato in una Nazionale dove se ci prendevi uno per uno eravamo i più forti del mondo, ma non abbiamo mai vinto niente perché non c'erano regole. Il talento non basta".