Milan, anche Romagnoli e Kessie chiedono il rinnovo: i due spingono per un adeguamento

Non solo il discusso rinnovo di Calhanoglu in agenda: il Milan dovrà accelerare anche per il prolungamento di Gigio Donnarumma in questi giorni, un altro contratto che scadrà a giugno, e all’apparenza meno problematico. Secondo il Corriere dello Sport, da sistemare ci sono anche le situazioni di Alessio Romagnoli e Franck Kessie, in scadenza nel 2022, spingono per ottenere un adeguamento d’ingaggio.