Milan, archiviato l'Europeo per Kjaer arriva il momento del rinnovo. Incontro a breve

Archiviato uno stupendo Europeo con la sua Danimarca seppur con l'amara chiosa finale dell'eliminazione nella semifinale di ieri contro l'Inghilterra per Simon Kjaer è arrivato il momento di tornare a pensare al Milan. Iniziando dal rinnovo di contratto. Come riporta Tuttosport nei prossimi giorni il club rossonero e l'agente del centrale Mikkel Beck inizieranno a dialogare sul prolungamento dell'ex Roma. Entrambe le parti vogliono arrivare alla fumata bianca visto che il giocatore è in scadenza nel giugno 2022.