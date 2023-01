Milan, aria di crisi legata ai dubbi sulla Champions ma Pioli non è in discussione

vedi letture

Gerry Cardinale ha seguito la partita di Supercoppa da New York e chiaramente non è soddisfatto di questo inizio 2023 non in linea col recente passato del Milan. Da uomo di sport però sa che gli alti e bassi capitano e confida nelle capacità di tutti. Non ha schiacciato il "pulsante del panico", come scrive La Gazzetta dello Sport, ma è chiaro che si attenda una reazione immediata. Stefano Pioli non è in discussione e continuerà a guidare la squadra accompagnato dalla fiducia del club. Mentre sul mercato non sono previsti extra budget per questa sessione invernale che dunque si chiuderà senza colpi. Per i rossoneri non è tanto il rischio della stagione senza titoli a spaventare l'ambiente, ma quello di restare eventualmente fuori dalla Champions. Un fallimento che minerebbe il progetto vista la necessità milanista di ottenere il pass a livello economico e per convincere i giocatori a sposare la causa Milan.