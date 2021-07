Milan attento, anche il Borussia Dortmund è sulle tracce di Sabitzer del RB Lipsia

Non c'è solo il Milan sulle tracce di Marcel Sabitzer, centrocampista in scadenza con il RB Lipsia nel 2022. Secondo quanto riferito da SportBild infatti anche il Borussia Dortmund si starebbe muovendo sul nazionale austriaco in vista della prossima stagione. Il giocatore ha una clausola di rescissione superiore ai 45 milioni di euro, ma essendo in scadenza - con il Lipsia che non è intenzionato a offrirgli il rinnovo - potrebbe partire per una cifra molto inferiore.