Milan, avanza N'Dicka per la difesa. Ma non può arrivare assieme a De Ketelaere

In casa Milan si fanno i conti circa il budget e i possibili acquisti che andranno a rafforzare la rosa di Pioli: stando al Corriere dello Sport, la valutazione di Evan N'Dicka, passato a essere il preferito per la difesa, si aggira sui 20 milioni di euro. Il Milan punterebbe a scendere, ma comunque il centrale non potrebbe arrivare assieme a De Ketelaere, per cui ce ne vogliono oltre 30. Ad ogni modo la situazione sarà più chiara la prossima settimana.