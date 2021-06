Milan beffato? Dalla Spagna: Junior Firpo ad un passo dal Leeds di Marcelo Bielsa

vedi letture

Il Milan dovrà rinunciare a Junior Firpo? Probabile, secondo le ultime informazioni del Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo, vicino alle cose di casa Barcellona, spiega come nelle ultime ore il Leeds abbia fatto importantissimi passi in avanti per l'esterno spagnolo di proprietà dei blaugrana. I rossoneri avrebbero voluto chiudere l'operazione con la formula del prestito, mentre la squadra allenata da Bielsa metterebbe sul piatto la cifra richiesta dai blaugrana, ovvero fra i 15 ed i 17 milioni di euro. Un dettaglio, questo, che avrebbe fatto la differenza nella trattativa, con Firpo che è adesso ad un passo dal passaggio in Premier League.