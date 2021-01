Milan, Bennacer: "Non vedo l’ora di tornare, ma serve ancora un po' di pazienza"

vedi letture

Ismael Bennacer, out da Milan-Parma, ha aggiornato sul proprio status fisico su Instagram, rivolgendosi ai tifosi in vista dell'agognato rientro in campo: "Ragazzi non vedo l’ora di tornare, per dare tutto per voi e per la maglia! Ancora un po’ di pazienza".