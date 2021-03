Milan, Brahim Diaz: "Da piccolo pensavo di essere come Spiderman: mi sono rotto due denti"

Nessuna pazzia per amore nel passato di Brahim Diaz, che ha parlato così al canale ufficiale del Milan dei suoi comportamenti extra campo: "Per amore no, non ancora. Comunque, da piccolo mi piaceva molto Spider-Man e pensavo di essere come lui. Ero in bagno, mi stavo facendo la doccia, e ho voluto prendere l’asciugamano saltando… Mi sono rotto due denti (ride). Mamma mi ha portato dal dentista”.