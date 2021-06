Milan, c'è l'Al Duhail sulle tracce di Calhanoglu. Il turco non è convinto dall'offerta

Nel suo consueto punto mercato Sky Sport ha analizzato anche il futuro Hakan Calhanoglu. Il centrocampista ha un’offerta dell’Al-Duhail che però non ha pienamente convinto il calciatore. Il Milan sta dunque riprovando a convincere il turco a rinnovare con l’offerta che aveva già fatto tempo fa, ma stavolta con la certezza della Champions League in tasca. Non c’è grande ottimismo, ma resiste ancora qualche piccola speranza di convincere il turco anche perché allo stato attuale il calciatore non ha altre offerte oltre quella del Milan e quella del club qatariota. Possibile che Calhanoglu voglia aspettare gli Europei, con la speranza che qualche buona prestazione faccia spuntare altre pretendenti.