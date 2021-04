Milan, Caldara, Conti e Laxalt rientreranno dai prestiti: i tre giocatori non verranno riscattati

vedi letture

Se qualcuno in casa Milan pensava di ottenere un po' di milioni di euro dalla cessione dei giocatori in prestito dovrà rassegnarsi: secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, in estate rientreranno al club rossonero tre giocatori, cioè Mattia Caldara, Andrea Conti e Diego Laxalt, che non saranno riscattati rispettivamente da Atalanta, Parma e Celtic.