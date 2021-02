Milan, Calhanoglu non ancora brillante. Contro il Crotone potrebbe iniziare dalla panchina

vedi letture

Potrebbe non essere così scontato il ritorno da titolare di Hakan Calhanoglu, guarito ormai da una settimana dal Covid-19: il turco si è allenato regolarmente a Milanello con i suoi compagni ma Stefano Pioli, come anticipato anche in conferenza dallo stesso allenatore, la sua condizione non è ancora a livelli ottimali. Ed è per questo che alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, totem insostituibile al centro dell'attacco rossonero, dovrebbe esserci Rafael Leao, con Rebic a sinistra.