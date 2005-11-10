Due rinnovi firmati dal Milan che dimostrano un nuovo diktat di Cardinale

Il diktat di Cardinale è stato molto chiaro: mai più casi Liberali. E i rinnovi di Camarda e Comotto vanno in questa direzione

Il diktat di Cardinale è stato molto chiaro: mai più casi Liberali. L'aver perso il talento classe 2007 ha scosso particolarmente il proprietario americano, il quale aveva anche provato, intervenendo direttamente, a riportare a casa Mattia, ma il Como ha avuto la meglio e il Milan ha perso uno dei ragazzi migliori cresciuti in casa. Non deve più capitare: i giovani, pezzi pregiati della cantera rossonera, andranno blindati e fatti crescere.

Due rinnovi

Va letto in questa direzione il rinnovo di Francesco Camarda, presente ieri a Casa Milan per apporre la firma sul contratto fino al 2031, e quello del pari età Christian Comotto, passato mercoledì dalla sede rossonera per prolungare sempre fino al 2031. Il loro agente Giuseppe Riso si dice più che soddisfatto dei due contratti: "Giornata importantissima. Un bel segnale da parte di tutti… Del ragazzo e della società. Un futuro rossonero, un futuro con la maglia del Milan. Spero di vederli presto giocare a San Siro. Hanno firmato, e come tutti dovranno dimostrare di poter rimanere qua nel Milan. È chiaro però che il segnale deve essere quello”.

Futuro

La volontà della società, dunque, è quella di puntare sui due ragazzi. Amorim li sta valutando in ritiro e li porterà con sé nella tournée in Australia e in Indonesia, dando poi l'eventuale via libera ad un prestito o in Serie A o in Serie B per provare la promozione. E farli crescere per farli diventare calciatori da Milan. Senza che si ripeta la situazione Liberali.