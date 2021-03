Milan, casting in porta in attesa di Donnarumma. Maignan sorpassa Gollini

In casa Milan tiene banco il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Intanto, come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara studiano le alternative per cautelarsi in caso di fumata nera. I nomi sul taccuino sono quelli di Pierluigi Gollini dell’Atalanta, Juan Musso dell’Udinese e Mike Maignan, numero uno del Lilla.

Maignan guadagna posizioni - Su Musso c'è l'interesse della Roma, con i giallorossi pronti a sfruttare l'immobilismo rossonero e affondare il colpo. Gollini piace perché è cresciuto sui campo di A, ma è difficile immaginare che l’Atalanta possa accontentarsi di incassare meno di una ventina di milioni dalla sua cessione. Anche la valutazione di Maignan si aggira sulle stesse cifre, ma per il 25enne francese nel giro della nazionale di Deschamps ci sarebbero margini di manovra più flessibili, sostanzialmente per due motivi. Anzitutto c’è il contratto con il Lilla, che scadrà tra un anno e potrebbe permettere di spuntare uno sconto sul prezzo. Non vanno sottovalutati poi gli ottimi rapporti tra il club francese e il Milan, con Elliott a fare da link: anche se indirettamente, infatti, il Lilla è passato dalla galassia del fondo dei Singer (un prestito al proprietario Gerard Lopez) e le due società hanno fatto affari con il passaggio di Leao al Diavolo.