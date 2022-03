Milan, col Bologna traguardo importante per Pioli: raggiungerà le 100 panchine in rossonero

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, il Milan sarà impegnato contro il Bologna, lunedì prossimo a San Siro. In questo match, Stefano Pioli raggiungerà un traguardo personale molto importante: come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero timbrerà infatti le 100 panchine in Serie A con il Diavolo.