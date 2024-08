Milan, da valutare le condizioni di Thiaw: il difensore ha un problema a una caviglia

Sono da monitorare le condizioni di Malick Thiaw in vista della partita in trasferta contro la Lazio, valida per la terza giornata di campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore soffre di un problema alla caviglia. Paulo Fonseca valuta anche di impiegare Youssouf Fofana dal primo minuto, malgrado il ritardo di condizione. Saranno decisive le ultime due sedute per l'ex Monaco.

Intanto il Diavolo ha preso Silvano Vos, centrocampista classe 2005, che ha da poco iniziato le visite presso la clinica La Madonnina, accompagnato dal team manager del Milan Futuro. Dopo la firma sul contratto, prevista per questo pomeriggio, si aggregherà al gruppo di Daniele Bonera con la possibilità di allenarsi ed essere convocato in prima squadra se Fonseca lo riterrà opportuno.

Il giocatore è arrivato dall'Ajax a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. La società di Amsterdam, su indicazione di Francesco Farioli, ha deciso di lasciar partire il giocatore: nonostante le ottime potenzialità, Vos aveva già un ingaggio fuori dai parametri dei lancieri, complice un contratto valido fino al 2028 firmato con la precedente gestione societaria. Il talento andrà quindi a rinforzare la rosa del Milan Futuro in Serie C ma potrebbe essere aggregato spesso con la prima squadra.