Milan, Dalot: "Scudetto? Ci crediamo, ma serve equilibrio. Lotteremo fino alla fine"

Il terzino del Milan Diogo Dalot è stato intervistato da Sportweek:

Il sogno Scudetto?

"Cominciamo a crederci? È normale quando fai tanti punti e nello spogliatoio ci sono giocatori, o ex, vincenti come Zlatan o Bonera e Dida. La cosa importante è mantenere l’equilibrio. Se ci riusciamo, sono convinto che lotteremo fino in fondo per il titolo".

L'Europa League?

"Dobbiamo rispettare la Stella Rossa, il prossimo avversario. Da solo, lo stemma del Milan che portiamo sul petto non vince le partite. Loro senza pubblico perdono parecchio, ma restano pericolosi".