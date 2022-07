Milan, derby di mercato con l'Inter per Milenkovic della Fiorentina. Acerbi è l'alternativa

vedi letture

È sfida Milan-Inter per Nikola Milenkovic. Se i nerazzurri vogliono tutelarsi per il dopo-Skriniar, anche i rossoneri cercano un centrale dopo il mancato arrivo del grande obiettivo Sven Botman. Come riporta oggi il QS, il difensore della Fiorentina è l'alternativa al più esperto Francesco Acerbi, in rotta con la tifoseria biancoceleste e quindi in uscita a breve termine dalla Lazio.