Milan, difficile il ritorno di Dalot: intensificati i contatti con il Real Madrid per Odriozola

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta intensificando i contatti con il Real Madrid per Alvaro Odriozola, terzino che potrebbe sbarcare in rossonero in prestito con diritto di riscatto. Intanto si starebbe invece raffreddando la pista per il ritorno di Diogo Dalot.