Milan, domani esami per Krunic: il bosniaco ha accusato un problema al flessore col Verona

Dopo che nelle prime tre giornate di campionato la rosa del Milan non aveva riscontrato alcun tipo di problema fisico - se non per Bennacer lungodegente -, i rossoneri in poco tempo sono stati colpiti da diversi acciacchi e infortuni che consentiranno sì di testare la profondità della rosa, creando però qualche grattacapo all'allenatore.

L'ultimo infortunato in ordine cronologico è stato Rade Krunic. Nel corso del secondo tempo della partita di ieri contro il Verona, il centrocampista bosniaco si è infatti fermato e seduto a terra lamentando un dolore muscolare. "Purtroppo credo che abbia un problema muscolare. Ha sentito qualcosa al flessore quindi sicuramente qualcosina c’è stato. L’entità non posso saperla e credo sarà difficile vederlo nelle prossime partite", ha dichiarato a fine gara mister Pioli. Domani mattina Rade effettuerà gli esami clinici e solo allora si potrà valutare l'entità del danno.